自由潛水世錦賽隱藏台灣國旗 10國選手力挺、外交部譴責主辦單位

國際自由潛水發展協會（AIDA International）30日在官方網站為移除國旗一事向台灣致歉。（圖取自AIDA網頁aidainte... 國際自由潛水發展協會（AIDA International）30日在官方網站為移除國旗一事向台灣致歉。（圖取自AIDA網頁aidainternational.org）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）AIDA自由潛水世錦賽9月底登場，標誌台灣選手身分的國旗卻在28日的轉播中，疑因中國施壓而突被撤下，AIDA TAIWAN除表達抗議，更獲10國選手力挺，要求主辦單位也隱藏他們的國旗，台灣外交部對此表示尊敬及感謝，也抵制以政治力量干預競賽。

根據媒體指出，台灣選手赴賽普勒斯參加自由潛水世界錦標賽，標誌選手身分的國旗圖案卻在轉播時遭主辦單位撤下。對此，台灣外交部表示第一時間已去電轄管賽普勒斯的駐希臘代表處，請託務必向主辦單位嚴正要求更正，最終卻抗議未果。

為聲援台灣，多國選手包含日本、韓國、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、法國、德國及斯洛維尼亞等10國，自動向主辦單位請願隱藏國籍，國際自由潛水發展協會（AIDA International）30日在官方網站向台灣致歉。

對此，台灣外交部發言人歐江安表示，眼見10多個國家的選手力挺台灣，最後迫使主辦單位公開承認錯誤並道歉，這樣的發展充分彰顯各國參賽選手的運動家精神及團結力量，台灣政府表達高度敬意與謝意。

此外，歐江安也表示，本次事件印證「德不孤，必有鄰」的真諦，同時說明任何以政治力量干預國際競賽都是不當且粗暴的作法，終會受到國際社會的唾棄與抵制，而台灣選手展現韌性與自信，不僅獲得各國重視，更贏得友誼和尊敬。

最後，歐江安也代表外交部鼓勵台灣選手，強調我國參賽選手及台灣自由潛水協會鍥而不捨的努力，在遭逢主辦單位不公對待時，仍然堅守原則、力爭到底，外交部予以高度肯定。

台灣總統蔡英文也發文感謝選手，努力用國際競賽的機會，讓世界看到台灣。

（圖/蔡英文Facebook）