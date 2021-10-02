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立陶宛駐台經貿代表處開綠燈 台灣外交部表歡迎

立陶宛此次修法將有助於與台開拓更多商機及合作機會，台灣外交部對此表示歡迎。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/02 09:52
台灣外交部發言人歐江安。（圖/中央社）

台灣外交部發言人歐江安。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）立陶宛國會於9月30日順利完成修法，允許立陶宛政府來台設立代表處。對此台灣外交部表示歡迎，並相信台立兩國友好合作關係的深化。

立陶宛未來將在包含台灣的未有正式外交代表機構國家地區中，設立經貿代表處，而駐台經貿代表處預計年底前開始運作，台灣外交部發言人歐江安回應，外交部對此正面發展表示歡迎，且立台雙方有龐大的合作潛力，樂見立陶宛來台設處的計畫又邁進一步。

根據立陶宛經濟暨創新部部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė )，此次修法將有助於立陶宛開拓更多商機及合作機會，同時與包括台灣在內的發達海外市場建立更緊密的經濟關係，並在高科技與創新產業領域中強化合作。

歐江安表示，台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴，在經貿投資、教育科研及人文交流等領域擁有龐大的合作潛力。

近期立陶宛挺台抗中的行動，顯示台灣與立陶宛互動友好、合作密切，例如9月15日雙方就曾成功舉辦B2B線上貿易洽談會。歐江安指出，政府目前正緊鑼密鼓籌組經貿投資考察團，預計10月下旬訪問立陶宛，促成台灣與立陶宛更多經貿媒合與合作機會。

歐江安強調，相信兩國在相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。
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外交
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