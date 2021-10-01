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台灣社會團體圖記即日起可自行刻製 以符合社會民主風氣

根據新規，原已核發的圖記仍可以使用，然而日後如有損壞、遺失或團體變更名稱等，則須依新規定自行刻製，內政部將不再製發。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/01 17:39
內政部長徐國勇。（圖/中央社）

內政部長徐國勇。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）內政部今（1日）指出，為落實團體自主，全國性社會團體圖記將改可自製，不論材質、字體樣式及大小、圖記的樣貌都不受限，僅需注意長、寬、直徑或短徑應在3公分以上，另外，原已核發的圖記仍可以使用。

根據今年公布修正的「人民團體法」，內政部考量新的規定不但更符合當前社會民主風氣，更能省去全國性社團必須從全國各地，指派專人至內政部領取的時間及金錢成本，因此決定社會團體圖記改由團體自行刻製。

內政部表示，過去團體圖記依照「印信條例」規定，由主管機關製發，施行至今長達60多年，且規定材質僅能使用木質，字體一定要是陽文篆字，尺寸的長寬，皆有嚴格限制，不過自今日起，全國性社會團體圖記將改由團體自行製用。

內政部也指出，即使如此，原已核發的圖記仍可以使用，然而日後如有損壞、遺失或團體變更名稱等，則須依新規定自行刻製，內政部將不再製發。

雖然自行刻製的自由度高，圖記材質不論是金、銀、銅、鐵、錫、水晶或鑽石、字體樣式及大小、圖記的樣貌，都以團體的想法為主，不過內政部也提醒，唯一要注意的是，圖記規格必須符合長、寬、直徑或短徑應在3公分以上，且考量社會大眾更易於辨識團體名稱，仍建議圖記字體以清晰易讀為原則。
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人民團體法
內政部
社會團體圖記
團體自治

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更新時間 : 2021-10-01 18:09 GMT+08:00

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