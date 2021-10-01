中華電信Hami Video 獨家VR直播電視金鐘獎 5G異地同享得獎瞬間喜悅

第56屆電視金鐘獎於本周六（10/2）晚間七點登場，中華電信結合5G技術，獨家提供VR直播服務，讓觀眾透過VR設備，欣賞視網膜首次主持金鐘的精采表現、令人感動的得獎時刻與精彩的表演節目，享受身歷其境的震撼視聽體驗。此外，配合政府防疫，本次典禮雖未開放粉絲參加，但為了讓親友同步共享得獎喜悅，首次透過中華電信5G網路，邀請入圍者親人線上與國父紀念館內的藝人同步等待獎項揭曉。
中華電信5G客戶獨享電視金鐘VR直播
繼2020東京奧運VR轉播掀起熱潮後，中華電信與三立電視合作，獨家VR直播第56屆電視金鐘獎，讓各地為藝人打氣加油的粉絲，戴上VR頭盔即可輕鬆感受如臨現場的影音震撼，4個視角近距離欣賞精采表演與同感現場緊張氛圍的尊榮體驗，也可與朋友在VR虛擬空間互動交流，觀看精采典禮實況，一起為偶像吶喊集氣。
中華電信獲國際知名測速評測機構Speedtest®評比2021上半年5G網速及行動網路涵蓋全台第一名，此次攜手電視金鐘獎，首創邀請入圍者親友於線上連線即時參與頒獎時刻，與國父紀念館內的藝人同步屏息等待頒獎人揭開信封，透過最高品質的網路，雖處異地，仍創造最真實的觸動，同享得獎瞬間喜悅與榮耀。
VR體驗不再只是個人獨自沉浸於虛擬實境中，而是藉由虛擬社群，提供彷彿真實的社交實境。讓好友們一同觀賞豐富的電視金鐘獎影音內容與各種賽事轉播，實現異地共賞的情境，增加許多觀賞樂趣。
為滿足更多VR體驗的需求，中華電信持續推出「VR-Share租賃服務」，7日租金350元，輕鬆使用XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus及PICO G2 4K任一款設備，體驗Hami VR精彩內容以及VR虛擬社群的魅力等，詳細資訊請見：https://5ging.emome.net/VRShare/
除獨家VR直播外，也同步提供Hami Video與MOD客戶免費收看第56屆電視金鐘獎，第一間掌握《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《客家尋味劇場－女孩上場》、《黑喵知情》與《飄洋過海來愛你》哪部能奪得最佳戲劇大獎，千萬不能錯過！。
此外，期盼已久的第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10/9登場，典禮由阿KEN擔任主持人，《同學麥納絲》、《消失的情人節》、《無聲》、《當男人戀愛時》、《緝魂》，5部超強國片角逐今年最佳劇情長片獎，今年哪些作品與藝人脫穎而出？Hami Video將於10/9晚間7點直播，提供觀眾免費收看，並同步於MOD三立綜合台播出。