臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為3.99% 上市股票總市值達50.94兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年10月1日發行量加權股價指數收盤為16,570.89點，較上週(110年9月24日)的17,260.19點下跌689.30點，跌幅約為3.99%，台灣50指數收盤為13,135.44點，較上週的13,691.63點下跌556.19點，跌幅約為4.06%，寶島股價指數收盤為18,862.62點，較上週的19,676.47點下跌813.85點，跌幅約為4.14%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲2.44%為最大，跌幅以航運類指數下跌11.50%為最大，未含金融類指數下跌647.68點，跌幅約為4.30%，未含電子類指數下跌613.01點，跌幅約為3.12%，未含金融電子類指數下跌637.82點，跌幅約為3.76%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,113.19億元，全體上市股票成交金額為1兆4,452.68億元，股票成交量週轉率為2.99%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,524.72億元，占全體上市股票交易金額31.31%

第二名，航運類2,583.22億元，占全體上市股票交易金額17.87%

第三名，電子零組件類1,313.71億元，占全體上市股票交易金額9.09%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，造紙類11.88%

第二名，航運類8.75%

第三名，化學工業類7.37%

累計今年年初開盤迄今共181個交易日，集中市場總成交金額為75兆4,887.83億元，市場日平均成交金額為4,170.65億元，股票成交量週轉率為165.53%，股票日平均成交量週轉率為0.91%。

2021年10月1日全體上市公司市場總值為新台幣50兆9,408.59億元，較上週(2021年9月24日)市值53兆285.76億元減少2兆877.17億元，減幅約為3.94﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)