從圖鑑、百科到微電影 新北環境教育創意無限 19單位、個人獲頒 110年環境教育獎

新北市環保局今(1)日公布110年環境教育獎得主 ，包含團體、社區、民營事業、機關、學校及個人等6組別，共19 個單位及個人獲獎。環保局除肯定獲獎者對環境教育的努力及付出， 並將挑選7個優秀單位及個人代表新北市角逐第8屆國家環境教育獎 ，爭取最高榮譽。

環保局表示，侯友宜市長曾於今年地球日率全國之先，宣布「 零碳翻轉、新北先行」，為達成2050年新北完全淨零碳目標， 須從大處著眼，小處著手，其中環境教育是不容忽視的一環。 而環境教育更是引導民眾探索環境議題， 進而採取行動改善環境的過程，本次各獲獎單位皆於地方多年深耕， 以在地思維、全球視野，帶領當地社區、民眾、學校、企業員工、 上下游廠商等，共同為守護在地環境永續發展而努力。

榮獲團體組特優獎的「社團法人台灣重新思考環境教育協會」， 經常於社群網路號召民眾及志工共同響應淨灘活動， 也長期關注海洋廢棄物、資源回收、循環經濟等議題， 將其轉譯為科普且易懂的內容，同時與許多學校、企業、 政府單位合作，推出「海廢圖鑑」及「回收大百科」等， 吸引許多民眾關注環保議題。值得一提的是，該協會於109年深入 各級學校及大專院校宣導，觸動9,600位師生， 也曾與蘭陽博物館及故宮博物院合作，將海洋廢棄物轉為藝術品， 辦理「深海食堂」微型展，透過活動讓學員體驗、 反思與尋找解決海洋廢棄物問題的方法。

榮獲社區組特優獎的「新店區小城社區發展協會」 秉持著熱愛家鄉的熱誠，持續透過環境教育激發居民愛護環境的心， 成功串聯社區居民及年輕世代加入環境行動。 該社區也凝聚了居民的環境意識並發揮自身專長， 運用梯田概念工法進行香草園整地、製作社區裝置藝術、 大型彩繪牆、植物染、昆蟲標本及環境教育月曆等， 讓居民及外部民眾感受社區的豐富生態及生命力。

榮獲民營事業組特優獎的「達和環保服務股份有限公司樹林分公司」 在樹林焚化廠營運期間，秉持人文與生活、 資源與生態及關懷與責任三原則努力， 除協助處理新北市之廢棄物外，也積極經營環境教育設施場所，於1 08年度取得「環境教育設施場所優異」之佳績後， 將環境教育推向事業體，以「環境教育紮根」及「環境教育點線面」 計畫協助其他事業團體推展環境教育。

榮獲機關組特優獎的「十三行博物館」是北臺灣唯一的考古博物館。 其以考古學為核心，與在地社區共同發展，增進山、河、 海等環境生態的瞭解及人類與環境互動的歷史，自105年取得環境 教育設施場所認證後，陸續推出全臺首創的考古體驗室、 水下考古虛擬體驗及水下考古展等，近期更透過「新北考古公園」 實地場景及AR、VR的運用，讓考古更貼近民眾， 深植文化資產教育與環境教育的理念。

榮獲學校組特優獎的「吉慶國小」 長期進行基隆河與粗坑口野溪的水文調查， 發現了多種台灣特有的原生種溪魚並進行復育， 打造原生溪魚特色學校，透過循環農業課程，推行「黑水虻」 一舉建立校內食農循環體系，將環境教育融入校園中， 同時也讓社區居民了解農業轉型及科技的運用，融合食農教育， 讓青銀共創共學。

而在個人組脫穎而出榮獲特優獎的則是任教於五華國小的董大鋼老師 ，其為科學生態服務解說社團指導老師， 長期推動服務學習並將生態解說融入課程中， 也與教育廣播電台合作錄製環境教育廣播節目。特別的是， 董老師將環境教育融入電影藝術，帶領學生拍攝環教微電影，利用Y ouTube影音頻道分享環境知識，並製作「 校園生態導覽影音互動地圖」， 充分使用行動資訊讓大小朋友學習校園環境生態， 擴大環境教育影響力。

環保局表示，環境與我們生活息息相關，環境教育應從小紮根， 希望更多人能一同參與，期盼號召更多人一同投入環境教育工作， 為環境付出及努力。

照片來源：新北市政府環境保護局提供