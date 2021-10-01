攜手二橋 打造快樂閱讀園地 玉山志工基金會圖書館改造嶄新啟用

新北市第13座、全國第162座玉山圖書館， 日前在二橋國小進行啟用儀式， 教育局感謝玉山志工基金會及玉山銀行挹注資源與政府機關攜手改造 學校圖書館，讓圖書館成為孩子享受閱讀的地方， 提升學生閱讀能力。近年來新北市在學校圖書館、 閱讀書籍採購及教師閱讀教學專業發展，投入相當豐富且多元資源， 希望能培養孩子帶著走的能力。

玉山志工基金會鍾德明副總經理表示， 基金會長期協助缺乏圖書館或軟硬體設備陳舊學校， 以勸募的方式新建及裝修學校圖書館，讓資源缺乏及家庭經濟條件、 先天閱讀環境不足的孩子，也有一個舒適溫馨的閱讀環境。 希望透過充實學校圖書館視聽及書籍等軟硬體設施， 提升學童閱讀品質與風氣，讓一顆顆知識的黃金種子， 可以發芽茁壯串出未來希望， 期待新的圖書館能吸引孩子們樂於閱讀。

二橋國小校長賴玉粉說，此次能夠獲得玉山志工基金會的協助， 藉由改建學校圖書館開拓學生的視野， 成為學校提升閱讀的重要媒介。感謝市府、 玉山志工基金會這段期間的努力，以及校內家長會積極爭取， 攜手為偏鄉學生打造一間優質的閱讀天地， 改造後的圖書館讓二橋的孩子們充滿期待。

六年級學生羅姿琳說，「圖書館改建後，空間變大，也更明亮， 加上有冷氣吹，在裡面看書很舒服」；五年級學生卓楷恩表示，「 圖書館變得很寬敞，而且很舒服， 我最喜歡拿一本書坐在地上的一個角落安靜閱讀。」 就連一年級的新生也愛上閱讀，一年級學生林顥宇說，「 下課時我最喜歡去圖書館看書和借書， 然後我們還有在圖書館聽校長說故事，圖書館變好漂亮喔！」

教育局表示，新北市自100年至109年已完成188所國小圖書 館改造，今年將再完成7座圖書館工程，改造後的圖書館色彩明亮、 活潑有童趣，各校呈現不同的主題特色， 從而深化孩子的閱讀興趣與能力。新北市亦同步推動閱讀教育4.0 政策，運用智慧數據提升閱讀力，導入網路及數位平臺科技， 讓孩子們能跨界跨境跨時空取得閱讀資源，提升閱讀知能， 並將孕育孩子終身學習的核心素養， 讓閱讀教育成為邁向智能城市的厚實基礎。

照片來源：新北市教育局提供