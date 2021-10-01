新北線上假日親子營9條國際路線　環遊世界體驗異國文化今報名起跑

新北市九大國際文教中心暑假辦理6場環遊五大洲線上 英語營，獲得家長及學子熱烈回響，教育局再加碼舉辦9場次假日線 上國際親子遊營隊，內容包括9條環遊世界國際遊學路線， 提供親子假日線上同遊。自10月1日起報名至12日中午12點止 ，凡新北市幼兒園及國小學生皆可報名，額滿抽籤，並於10月14 日公告錄取結果。

教育局表示， 新北市九大分區國際文教中心每年都辦理不同國際主題展， 提供各級學校國際教育一日遊學導覽體驗，每年近3萬親師生參與， 擴展國際視野、瞭解多元文化，並激發學生探索世界的樂趣；因應疫 情改由線上體驗，親子可以一起飽覽各國風景、飲食、 風土民情特色，免費取得共創手作體驗材料包， 不用搭飛機就能拓展國際視野與體驗學習。

新北市九大國際文教中心主題課程精彩，包括暢遊義大利威尼斯的貢 多拉之旅、義大利國旗顏色和披薩的文化關聯；非知不可美國經典美 食排行榜及美國職業運動聯盟；神遊在非洲大草原與動物奔馳， 品嘗香蕉主導的特色料理；乘坐在菲律賓繽紛的大眾運輸工具、 享受全球為期最長的聖誕節慶典、漫步在國際知名的佛手黃金橋； 品嘗印尼薑黃飯、感受蠟染特色服飾； 遨遊澳洲大堡礁及品嘗紐澳美食、餵食可愛動物、吹奏迪吉里杜管、 熱力十足哈卡舞蹈；探索神秘古老文明古國，認識印度皇家、 歷史遺產；俯視印加聖谷、身歷其境巴西嘉年華、 到亞馬遜熱帶雨林大冒險，體驗中南美洲特殊人文風情；一探東瀛、 朝鮮半島秘境，不出國也能打卡到此一遊。

營隊活動還有親子共創手作，彩繪繽紛的威尼斯嘉年華面具、手作 日本祈福御守、彩繪印尼龍圖騰小包、製作非洲部落面具、 手作輕黏土及傳統Henna彩繪、 彩繪越南斗笠及菲律賓童趣小魚果凍蠟燭DIY，最後來場舞動魅力 四射非洲舞，揣摩非洲草原上的動物扭擺肢體

，隨著旋律盡情狂舞；最後搭配線上kahoot互動或有獎徵答考 驗，為課程劃下完美句點。

樹林國小陳玄謀校長導覽解說紐澳文化， 防疫期間團隊依然投入推動多元文化與國際教育， 為的是讓新北市學子的童年留下滿滿的回憶。金龍國小曾瑀安同學曾 參加義大利文化體驗，他表示和媽媽一起手作用色大膽的威尼斯面具 ，疫情期間在家感受義大利的建築、 繪畫和雕刻並體驗文藝復興風華，是很開心難忘的回憶； 大豐國小印尼籍志工張麗璇小姐表示從佈展到導覽時看到學生投入文 化體驗，覺得在疫情期間仍能推動多元文化十分欣慰。

教育局長張明文表示， 為了學生具備多元文化與國際理解的核心素養， 新北市九大分區國際文教中心推出環遊世界國際一日遊學， 不僅增加親子互動樂趣， 更讓學生落實身為國際小公民的國際觀理解及探究的機會， 歡迎新北市學生踴躍參加。報名資訊公告於Telegram「 新北學Bar資訊站」(https://t.me/ntpedu )，有關課程、錄取結果及報名資訊同步公告於「國際新民IN新北 」(https://reurl.cc/V51lG6)社群。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供