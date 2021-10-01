筍筍好料理報你知 老饕的最愛在綠竹！

新北市五股綠竹社區在10月2、3、9、10日舉辦 「旗竿湖農場採筍體驗一日遊」的活動， 現場會舉行綠竹筍知識的有獎徵答，答對者有機會獲得500元折價 卷，同時現場也有「夏日筍情音樂會」與「 旗竿湖農場生態文史導覽」等活動， 綠竹社區將提供寓教於樂的農村生活體驗， 邀請親子一同來共襄盛舉。

新北市五股的綠竹社區是全國知名的綠竹筍產區， 以綠竹筍料理聞名。此地的綠竹筍嘗起來鮮脆可口，清甜美味， 適合遊客來到綠竹社區大啖綠竹筍料理。 綠竹社區現在也提供竹筍沙拉、五花肉筍乾、 金沙綠竹筍等創意料理供遊客品嘗，鮮美的綠竹筍搭配各式食材， 相信必能給食客提供不一樣的味覺饗宴。

理事長楊海塗表示，為因應疫情， 綠竹社區的活動將會採取限制人數與分流的方式進行， 並且遊客必須先在網路上預約，方能進入社區參加採竹筍的活動。 另一方面，在二級警戒之下，社區會採取嚴謹的防疫措施， 除採取實聯制及酒精消毒外，進入餐廳後也會採取梅花座方式用餐， 使得遊客在餐廳吃得安心。遊客在享用竹筍大餐後，可以參加「 夏日筍情音樂會」的活動， 現場將邀請在地創作歌手林助家演唱金曲， 帶領遊客沉醉在悠揚的音樂世界。下午，遊客可以參與「 旗竿湖農場生態文史導覽」的活動， 在夏日徐徐涼風中走訪旗竿湖農場， 導覽人員將會介紹旗竿湖的名稱由來、 當地的文史故事和旗竿湖的自然生態， 帶給遊客綠竹風情的知性之旅。

農業局表示，農業局長期推動在地產業， 期待能夠發展富有人文風情的鄉村觀光， 實現農村社區永續發展之願景。 綠竹社區擁有豐富的自然生態與人文景觀， 並且為了疫情做足防疫準備，就是要讓遊客玩得心安和愉快。 歡迎遊客來到社區踏青，體會五股綠竹社區美好的自然風光。

照片來源：新北市政府農業局提供