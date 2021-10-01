拜登中美貿易戰略 美貿易代表戴琪下週揭曉

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國貿易代表戴琪美東時間4日上午10點（台灣晚上10點），在華府智庫戰略研究中心（Center for Strategic Studies）發表演說，公布拜登政府的美中貿易關係戰略。

路透社報導，戴琪（Katherine Tai ）自3月上任以來，一直在對華盛頓的中國貿易政策進行全面性檢討，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，延續前任川普（Donald Trump）對中國進口品加徵數以千億計美元關稅的做法，但未曾透露將如何處理中國的非市場貿易和補貼做法。

戴琪4日的演說，將是川普於2019年初與北京達成「第一階段」美中貿易協定最後3個月的開端，該協議緩和了中、美之間的關稅戰。根據該協議，中國應在截自2021年底的2年內，將對美國農產品和製成品、能源和服務的採購金額，比2017年水準提高2000億美元。

該報導引述拜登政府官員表示，中國並未履行第一階段貿易協定承諾，他們打算讓中國履行其國際貿易承諾。

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）以美國出口數據估計，指出截至8月，中國對美國出口產品的購買量約第一階段協議目標的62%。

戴琪曾表示，美國在與中國的貿易關係中面臨「非常大挑戰」，需要拜登政府跨部門參與。她已要求國會提供新的貿易法律工具，以抵制中國對高科技產業大規模的國家補貼。

拜登政府一直尋求盟友攜手齊心，對抗北京濫用貿易政策。美國和歐盟官員29日在匹茲堡舉行會議，深化跨大西洋在技術監管合作、保護敏感技術和應對「非市場經濟體」帶來的挑戰。