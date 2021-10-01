富邦基因免疫生技ETF 10/4掛牌上市

近期全球股市表現震盪，富邦基因免疫生技(00897)ETF於 上周(9/24)成立後恰逢歐美主要股市大幅回檔，該ETF經理 人沈誌棠指出，由於疫苗與癌症醫療剛性需求強勁， 長期成長趨勢可期，因此成立後股市回檔正好提供逢低布局佳機，該 ETF將於下周一(10/4)正式掛牌上市， 投資人直接就能在券商下單交易。

富邦基因免疫生技(00897)ETF主要聚焦於解決當前急迫需 求的mRNA疫苗概念股，以及瞄準長期健康威脅的癌症醫療商機， 相關持股比重合計占該ETF的7成， 由於追蹤指數成分股鎖定尖端技術的產業菁英， 相關公司破壞式創新之成長力道驚人，該ETF追蹤的NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，即使並未涵蓋所有疫苗股， 今年以來績效表現達10.15%，優於同類型指數8.64%及一 般生技指數6.85%的表現。

沈誌棠進一步分析，『Beyond covid-19』，癌症醫療一直是生技產業發展的一大板塊， 主要因為長期以來癌症是全球主要死因之一。2020年約有100 0萬人死於癌症，並且伴隨著人口老化，世界衛生組織(WHO)估 計在未來20年，每年罹患癌症的人口會是現在的1.6倍。

此外，治療癌症往往是一場艱難的長期抗戰， 需要花費大量的金錢跟資源：從美國癌症研究所估計2021年癌症 支出成本約為1,570億美元，為2010年的1.3倍。 在死亡率下降、罹癌人口上升背景下， 將使全球癌症支出成本持續上升， 顯示癌症仍然會是人類醫療的一個非常重要的目標。 所以美國總統拜登於今年2月視察疫苗廠的時候說： 當美國政府擊退新冠病毒的時候，下一步要做的就是打敗癌症。 顯示不論是從政府政策支持，到人類需求增加， 癌症領域一直會是生技醫療中非常重要的投資趨勢。

若投資人認同癌症醫療市場的未來成長性， 不妨選擇透過目前國內癌症醫療概念產業占比最高的ETF—富邦基 因免疫生技(00897)來做長線布局，該ETF追蹤指數中， 癌症醫療成分股占比近3成，尤其生技產業鏈複雜、艱深， 投資人選擇標的不易，富邦基因免疫生技(00897) ETF透過關鍵字選股邏輯，掌握生技產業的先進技術，不論是mR NA技術或是CAR-T療法皆被納入。並且每年調整關鍵字， 掌握產業趨勢，與時俱進，將生技產業最尖端科技， 與最具有成長爆發潛力的公司，一網打盡，投資契機不漏接。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數與其他指數走勢

各指數皆以美元計價，指數僅供參考用途， 歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證， 亦不代表基金之報酬率。資料來源：Bloomberg、 富邦投信整理；資料日期：2020.12.31~2021. 09.30