台灣體壇又一星！陳毅帆勇奪世界花式溜冰錦標賽銀牌

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）2021年世界花式溜冰錦標賽於巴拉圭登場，台灣花式滑輪王子陳毅帆昨（30日）出賽直排花式項目，拿下銀牌佳績。

中央社報導，剛從國立體育大學畢業的陳毅帆，9月24日出發前往南美洲巴拉圭亞松森市（Asuncion），參加2021年世界花式溜冰錦標賽，並於9月29、30日出賽直排花式項目，以及10月6、8日的傳統花式項目。

根據中央社，有「台灣滑輪王子」之稱的陳毅帆，國中時期即入選台灣國家隊，其花式溜冰的表現優異，在2015年哥倫比亞世錦賽一戰成名，至2019年連續5年奪得世錦賽冠軍，成為台灣花式滑輪界之光。

報導指出，陳毅帆雖已兩年未參與國際賽，仍在此次世錦賽中的直排花式項目拿下銀牌，面對10月兩天的傳統花式項目，陳毅帆將好好調整狀態以迎戰。

為了幫陳毅帆加油，駐巴拉圭大使韓志正親臨比賽現場觀賽，並送上總統蔡英文的祝賀，有許多在巴拉圭的台灣人不惜暫時放下工作，組成加油團來替陳毅帆打氣，讓台灣人成為比賽現場人數最多的加油團。

根據台北市體育總會滑輪溜冰協會，花式自由型溜冰的評分有技術與藝術二個部份，所有元素缺一不可，具有一定難度，而陳毅帆以跳躍、旋轉展現肢體優美，並在樂曲中帶出藝術故事性，實力相當堅強。

今年的世界花式溜冰錦標賽共有22個國家參與，比賽從9月29日至10月9日，民眾可透過主辦單位線上直播為台灣滑輪王子加油。