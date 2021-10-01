10/1台灣流感疫苗開打　美國研究：流感疫苗不只防流感　染新冠肺炎風險降24%

公費流感疫苗1日開打，呼籲符合 資格者儘速接種，但需注意與COVID-19疫苗接種間隔7天以上，圖為巴斯德四價流感疫苗。 公費流感疫苗1日開打，呼籲符合 資格者儘速接種，但需注意與COVID-19疫苗接種間隔7天以上，圖為巴斯德四價流感疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）流感疫苗今(1)日開打，但根據調查發現，相較於新冠疫苗，民眾明顯輕忽流感疫苗的重要性，黃信彰醫師提醒，自COVID-19病毒崛起，國內、外研究同時發現施打流感疫苗不僅可以降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症和住院率，因此民眾應視自我狀況選擇高保護力疫苗並及早預約施打，提升自我保護。

台灣家庭醫學醫學會日前進行「新冠疫苗與流感疫苗認知調查」，結果發現，無論是新冠或流感疫苗，民眾的第一考量是保護力(87.1%)，其次是安全性(76.6%)，第三是病毒變異性(32.3%)。

台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰表示，流感和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）雖然是不同的疾病，但根據多項國際研究，接種流感疫苗也有助於降低COVID-19染疫、重症及死亡風險，台大醫院也證實了這個論點。

黃信彰引用美國密西根去年一項研究分析450萬筆健康資料，發現過去半年到一年曾接種流感疫苗者，感染COVID-19風險降低24%，住院率減少42%、重度呼吸衰竭減少48%，就連住院天數也都少4天。

此外，英國利用基層照護資料庫分析6921多名新冠肺炎患者，發現有接種流感疫苗者減少15%住院率、22%死亡率。

黃信彰解釋，接種疫苗後可刺激人體免疫反應，喚醒免疫細胞的免疫能力，即便面對流感病毒以外的病毒，仍具備一定保護力；反之，接種COVID-19疫苗後，或許也能降低感染流感風險。

全球不斷出現新冠病毒持續變異，要達到群體免疫顯然還要花更多的時間方可達成，現在全球專家首要的目標為增加新冠疫苗完成2至3劑施打覆蓋率以降低新冠肺炎重症和死亡率，台灣目前新冠疫苗第2劑覆蓋率偏低狀況下，流感疫苗的施打更為防疫關鍵。

黃信彰表示，去年流感疫苗施打率僅2成，年齡在35至45歲之間、非公費流感疫苗接種，且家中有子女在12歲以下的家長自費施打比例也只有20.3%。他呼籲，為避免雙重威脅增加重症及死亡的風險，民眾接種新冠疫苗和流感疫苗缺一不可，以提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險。