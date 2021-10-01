高雄國慶焰火首日預約突破2萬人•5日將抽籤　另於8日起舉辦熱氣球升空浪漫體驗活動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2021國慶焰火將在高雄港舉行，今天10月1日上午開放網路抽籤，市長陳其邁說，開放2小時內預約登記已破限量的2萬名額，民眾預約時間到4日下午，預計將在10月5日上午抽籤，當天下午公布結果。

高雄國慶焰火今上午9時起開放網路抽選登記至10月4日下午6時，採線上預約制，成功抽中觀賞席次民眾才能入場，現場觀賞人數下修2萬人。陳其邁中午在高雄市議會接受媒體聯訪透露，據市府統計9時到11時預約登記人數，已突破2萬人。

陳其邁說，市府預計在10月5日上午抽籤，當天下午3時公布結果。預約登記時間到10月4日下午6時，希望大家踴躍登記。若沒登記抽到的民眾，其實不只市府觀光局前幾天公布的10個觀賞焰火點，後續也將盤點公布其他地方，且都將有接駁車服務市民。

中央社引述陳其邁表示，其實許多民眾家中的屋頂搞不好就能看到國慶焰火，其他還有旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮甚至小港等區。市府甚至開放遊艇海上觀賞焰火，所以希望大家選擇方便熟悉的地方，市府會全力在落實防疫工作前提下，做好人員輸送，也請大家務必戴口罩、保持社交距離，做好防疫措施。

「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗

將於10月8日和大家正式見面！

其實不只國慶當天施放焰火，高雄10月8日起將舉辦熱氣球升空浪漫體驗，10月2日（六）下午5時開始售票，有興趣的民眾也可以準備搶票囉！

高雄市政府指出，這項活動從10月8日至11月6日共5週的五、六、日，在高雄愛河及月世界風景區，以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員，同步啟動。

第一週國慶連假期間更增加體驗場次(時間表如下)，連續4天開放體驗！受限於防疫，名額有限！

想一覽高雄空中美景，記得在以下時間，手刀搶票：

沒有預約到的朋友們，也可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景喔～

圖/陳其邁臉書