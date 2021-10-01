大進展！立陶宛國會為來台設代表處「開綠燈」

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報外電報導）台灣、立陶宛互設代表處離達成更近一步！立國國會昨（30）日通過修法，為政府在沒有正式邦交的國家或地區設立經貿代表處奠定法律基礎，台灣被納入其中。

該國經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）推文表示，國會為在世界各地設立經貿代表處「開綠燈」，台灣也涵蓋其中。據中央社報導，阿爾莫奈特指出，在東亞及東南亞市場有許多未開發的機會；立陶宛致力與台灣、南韓、新加坡、印尼及其他區域內國家發展貿易和投資關係。

阿爾莫奈特強調，國會通過修法讓立陶宛有條件與發達的海外市場建立更緊密的經濟關係，並在高科技及創新領域強化合作。出口業者可望有更多發揮空間，立國也可期待迎來更多外國直接投資。

今年7月台、立雙方宣佈互設代表處，立國成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家，阿爾莫奈特在7月接受德國之聲專訪時，表示駐台經貿代表處預計將於10、11月成立。如今修法通過，待法律生效後，立陶宛經濟暨創新部將徵選駐台經貿代表處首長。

至於中國因此複合式施壓立國，阿爾莫奈特強調，該國與歐盟（EU）一樣尊重中國的內政外交政策，台灣是歐盟重要貿易夥伴，期待隨許多歐盟成員的腳步，在台設立辦事處。

台灣的經貿投資考察團也於本月20日前往斯洛伐克、捷克及立陶宛。將領團的國家發展委員會主任委員龔明鑫，昨日於立法院回應立委提問表示，該訪問團主要目標為考察與相關國家的產業合作機會，雙方政府也將討論如何建構未來雙邊會談機制。