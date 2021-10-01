熱賣超過十年！大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」10月1日感動回歸

眾所期盼！真橙回歸！大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」10月1日與您相見!！大苑子自2007年以來全面採用新鮮水果現搾調製飲品，「優先使用台灣水果」、「新鮮水果現搾」是品牌的初衷，並希望透過鮮果能讓生活更加美好。

「台灣鮮搾柳橙綠」熱賣超過10年，簡單純粹的美味天天喝也不膩，10月1日起一起到大苑子喝一杯台灣鮮搾柳橙綠，品嘗最簡單、美味的日常！

支持農二代返鄉為農業努力，並透過經驗克服天災讓柳橙順利成熟！

台灣鮮搾柳橙綠選用在地台灣柳橙新鮮現搾製作而成，大苑子與台灣各地優良的小農合作，包含雲林古坑、台南及南投中寮等地，就是為了提供品質最好、風味最佳的台灣鮮搾柳橙綠給顧客品嘗。

「農業不是一代人的事，我們希望透過穩定的採購量，鼓勵更多農二代願意返鄉，對土地付出關懷，加入友善農業耕作，一起創造出水果更高的價值。」

而今年由於上半年遇到雨水嚴重不足及年中暴雨導致水災的情況，也讓果物的成長狀況受到影響，但果農透過豐富的耕種經驗，做好灌溉設備、以及保護措施，讓柳丁樹能獲得基本的水量也不因暴雨導致根部潰爛，良好的經驗和技術維持了柳橙一定的產量，大苑子台灣鮮搾柳橙綠將於10月1日正式回歸!

最簡單的日常就是可以來上一杯最清爽、順口的台灣鮮搾柳橙綠！

台灣鮮搾柳橙綠簡單卻又不簡單，每杯皆採用100%新鮮台灣柳橙現搾而成，一直是許多粉絲心中的NO.1！富含豐富膳食纖維和維他命C的台灣新鮮柳橙與茉香綠茶調和，台灣柳橙特有的酸香清新，與茉香綠茶甘甜完美融合，讓台灣鮮搾柳橙綠甜酸適中、清爽順口，同時品嘗柳橙與綠茶的平衡風味!

台灣鮮搾柳橙綠沒有華麗的外觀，但卻是一杯有如鄰家男孩、女孩般清新好接近的飲品，清爽不膩的美好滋味，就像是每天都可以來上一杯的最簡單也最美好的日常。

【歡慶回歸 ! APP商城10/1推出獨家套組!】

為迎接柳橙綠強勢回歸，在9月中旬已推出早鳥組合價，並獲得粉絲的熱烈迴響！而為了讓更多顧客一起相挺農二代飲品！再度滿足粉絲千呼萬喚，狂敲碗的期待！特別於10月1日於大苑子 APP Juicy Store商城再推出5杯279元的台灣鮮搾柳橙獨家套組，邀請更多喜愛大苑子的朋友一起用行動支持!