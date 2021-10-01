你看了沒？討論度超高《魷魚遊戲》有望成為Netflix史上最受歡迎影集

韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）上架串流平台Netflix不到一個月就獲得驚人的高人氣。（圖/路透社） 韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）上架串流平台Netflix不到一個月就獲得驚人的高人氣。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）韓國生存遊戲主題影集《魷魚遊戲》9月17日於Netflix上線後，立刻在亞洲、歐美地區造成轟動，Netflix的CEO Ted Sarandos更表示《魷魚遊戲》有望成為Netflix史上人氣最高影集，這一波觀看流量也造成韓國娛樂公司股價飆升。

韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）上架串流平台Netflix不到一個月，不只迅速奪得亞洲地區最高人氣寶座，更史無前例地成為美國收視排行冠軍的韓劇，也是許多歐美國家如加拿大、墨西哥、澳洲、德國等國的Netflix收視第一。

根據CNN，Netflix的CEO Ted Sarandos在受訪時表示，這部影集才上架幾週的時間，已成為Netflix在全球許多國家的收視冠軍，超越西班牙超夯犯罪片《紙房子》（Money Heist）和法國懸疑影集《亞森羅蘋》（Lupin），可見《魷魚遊戲》已穩坐Netflix最受歡迎的非英語影集，照其持續升高的人氣，《魷魚遊戲》更有望成為Netflix史上最紅影集。

《魷魚遊戲》的爆紅已經使韓國娛樂與媒體公司股價大漲。根據外媒，和該影集主角李政宰相關的娛樂公司 Bucket Studio Co 市值整整翻了一倍，達到2000億韓元（約47億台幣），而影集的製作與發行公司 Showbox 的股價漲幅更超過50%。

由於這部非英語影集在全球大受歡迎，Netflix的創辦人Reed Hastings也穿上劇中角色的綠色運動服，搭上這股超級潮流。