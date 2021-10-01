第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約

因應BNT疫苗到貨，第10期接種將加開第1劑BNT疫苗。(指揮中心提供) 因應BNT疫苗到貨，第10期接種將加開第1劑BNT疫苗。(指揮中心提供)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（1）日表示，因應BNT疫苗到貨，第10期接種將加開第1劑BNT疫苗，9月29日前曾選擇BNT的「64歲以上」、「18歲至22歲」、「第9類18歲至63歲」的民眾都可於4日起預約。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨305萬劑，分別為首批9月2日送達的93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑，以及於今日到貨的67萬劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，配合近來BNT疫苗到貨，第10期COVID-19疫苗原訂只有開放第2劑AZ、高端疫苗，將加開第1劑BNT疫苗接種，開放對象分為3類：

7月22日前已接種AZ疫苗第1劑，且滿50歲至64歲者可接種第2劑。 9月8日前已接種高端疫苗第1劑者可接種第2劑。 9月29日前意願登記選擇BNT疫苗者，可接種第1劑，包含「64歲以上」、「18歲至22歲」、「第9類18歲至63歲」的民眾。

第10期的預約時間自10月4日上午10時起至10月5日下午4時止；施打時間為10月7日至10月14日。