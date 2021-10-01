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雙十國慶連假期間　台灣林務局13處國家森林遊樂區•提供半票入園優惠

林務局太平山、內洞、滿月圓等13處國家森林遊樂區， 10月9日至11日連假期間，提供入園門票半票優惠，歡迎大家趁著連續假期到森林走走！

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/01 15:29
奧萬大國家森林遊樂區飛瀑 - 林務局 提供

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（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）為歡慶110年雙十國慶，10月9日至11日連假期間林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠，歡迎大家趁著連續假期到森林走走！

林務局表示，國家森林遊樂區擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，歡迎大家走入森林，欣賞綠意盎然的自然美景，聆聽蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，觸摸樹皮、葉片與岩石，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。

另外，因應COVID-19防疫，國家森林遊樂區仍有入園遊客人數管制，入園前也需量測體溫和實聯制。出遊前請先到台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)各園區頁面查詢當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。

其他國家森林遊樂區相關資訊，除了上台灣山林悠遊網(https：//recreation.forest.gov.tw/)也可以到林務局全球資訊網(https://www.forest.gov.tw/)查詢。

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