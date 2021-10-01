2021尼加拉瓜投資商機線上論壇首登場　台灣廠商踴躍參與

為持續促進臺灣與尼加拉瓜雙邊之投資及經貿合作，尼加拉瓜駐臺大使館與中美洲經貿辦事處於昨（30）日舉辦投資商機線上論壇，分享尼加拉瓜紡織業、農業及水產養殖業之發展現況與投資優勢。論壇由尼加拉瓜駐臺大使李蜜娜主持，我國外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及尼加拉瓜工商暨發展部長蘇洛薩諾（Orlando Solórzano）均致詞歡迎各方與會，吸引上百家廠商及民眾參與。

外交部長吳釗燮表示，過去拜訪尼國時，就對我商在當地投資成衣廠的成功經驗留下深刻印象。當今，尼加拉瓜的農漁牧產品如海參、龍蝦、白蝦、牛肉和咖啡，在台灣市場廣受歡迎。自2008年臺尼自由貿易協定（FTA）生效以來，貿易額年年成長，2020年達到1.6億美元。臺尼雙邊產業具有高度互補性，且在諸多領域執行合作計畫，適宜我國廠商前往開發商機。

經濟部部長王美花提到，近年來，尼國在吸引外資、基礎建設、市場開放等各方面皆有良好進步，臺尼雙方業者更積極合作，臺灣消費者透過線上購物就能品嚐到來自尼加拉瓜的美味。我國業者宜把握臺尼自由貿易協定的利基，強化海外布局、拓展事業版圖。

尼加拉瓜工商暨發展部長蘇洛薩諾（Orlando Solórzano）指出，尼加拉瓜擁有豐沛的天然資源，在農業、農工業和漁業皆有強大發展潛力，與台灣在國際貿易市場上相輔相成，雙邊政府持續不斷加強合作，為台灣企業赴尼投資奠下深厚基礎。

論壇中由尼國投資推廣局奧蒂嘉（Laureano Ortega Murillo）總統投資顧問針對尼國經濟發展及投資優勢，如當地基礎建設與物流、勞動資源與品質及投資外銷獎勵機制等主題詳盡介紹。

外交部國際合作及經濟事務司王巧瑩科長30日亦受邀與會，就台灣政府鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法做說明。目前我國政府釋出多項補助，如考察機票及設廠補助，金額最高達新台幣兩千萬元；另有台商東巨集團林東龍董事長及水產養殖專家張鄰錦顧問與我國廠商分享黑芝麻契作及水產養殖業發展契機。

與會廠商針對投資尼國水產加工廠、蔬果種植、對產品輸出歐、美國家的貿易優勢，以及汽車線材及車用電子零件及強化紡織品項製造等項目發展潛能也踴躍提問，互動熱絡。

本線上論壇另有外交部常務次長俞大㵢、拉丁美洲及加勒比海司長謝妙宏、尼加拉瓜工商暨發展部貿易政策司長Erick Cerpas、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、中美洲經濟統合銀行（CABEI）代理代表翁振源，以及上百家我國廠商及民眾線上參與。