台灣首度獲邀！雲門舞集參加世界芭蕾日　規模之最串聯全球頂級舞團

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)雲門舞集成為台灣首個舞團獲邀參加「世界芭蕾日」，將於10月19晚間9點播出。

全球舞蹈界盛事「世界芭蕾日」（World Ballet Day），由英國皇家芭蕾舞團自2014年發起，今（2021）年邁入第8屆，將於10月19日展開全球跨越6大洲，47個世界頂尖舞團的24小時不間斷線上串演。

雲門舞集今年首度受邀參與，是第一個來自台灣的表演團隊，登上「世界芭蕾日」的舞台，將於台灣時間10月19晚間9點登場，可於雲門官方YouTube 頻道收看。每年「世界芭蕾日」吸引超過百萬舞蹈愛好者上線，透過Youtube及臉書直播，直擊世界各大知名舞團的日常訓練、排練實況以及幕後生活。

「世界芭蕾日」由英國皇家芭蕾舞團、澳洲芭蕾舞團、俄羅斯波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）於2014年共同發起，串連包括加拿大國家芭蕾舞團及美國舊金山芭蕾舞團，形成世界五大芭蕾舞團的線上串演，提供全球芭蕾舞迷一窺幕後排練，親近舞星，包含從早晨的舞者上課暖身、舞者訪談、編舞家訪談、演出排練、幕後花絮及作品選粹等「內幕」畫面，並於線上與世界各地舞迷共聚。

藝術總監鄭宗龍表示：「很榮幸有機會與世界頂尖表演者一起在線上舞蹈，當表演藝術受到疫情影響甚鉅的時候，藉由全球的串聯，來彰顯藝術對於社會凝聚的重要性。」

今年參與團體中，有9個包含雲門舞集在內的演出團體首次獲邀參加，另也包含全球頂級六大芭蕾舞團：巴黎歌劇院芭蕾舞團（Ballet de l'Opera de Paris）、馬林斯基劇院基洛夫芭蕾舞團（Mariinsky Theatre）、英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）、紐約城市芭蕾舞團（New York City Ballet）、莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）和美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre）。

自第一年引起廣大迴響，「世界芭蕾日」連續8年於線上舉辦直播活動，今年超越過往規模，計有來自全球六大洲47個知名舞團參與，並首度與短影音社群平台抖音Tiktok合作推廣舞蹈。

「世界芭蕾日」今日公布全球舞團名單及播送時間，同時首度發出邀請全球觀眾響應世界芭蕾日，拍攝自己開心的跳一段舞蹈，標籤#worldballetday分享給全世界，完整節目列表將持續更新。