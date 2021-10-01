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台灣10/1本土+0、死亡+1　另增11例境外移入　含6例「突破性感染」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/01 14:13
台灣10/1新增11例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣10/1新增11例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

14:40更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增1例死亡個案(案6426)，為60多歲女性，有慢性病史及萬華區活動史，未施打過新冠疫苗，有糖尿病等慢性疾病。

羅一鈞說明，該個案今年5月19日出現咳嗽、發燒等症狀，5月22日因快篩陽性由衛生單位安排隔離，5月27日確診，5月31日收治住院，當時血氧濃度偏低、有肺炎的情形，7月23日解除隔離，並轉到復健病房，9月16日出院，但留下慢性肺病的後遺症，9月29日因心血管疾病死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(6例，案16334、案16335、案16336、案16339、案16340、案16343)、宏都拉斯(案16337)、日本(案16338)、印尼(案16341)、越南(案16342)及柬埔寨(案16344)入境，入境日介於今年9月17日至9月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

境外移入中，有6例為「突破性感染」，包括接種過2劑AZ疫苗的案16334，接種過2劑BNT疫苗的案16335、16337、16339和案16340，以及接種過1劑嬌生疫苗的案16336。

台灣10/1本土+0、死亡+1　另增11例境外移入　含6例「突破性感染」

指揮中心統計，截至目前國內累計16,234例確診，分別為1,599例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入

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