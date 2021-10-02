〈時評〉在台灣　中國不得人心

10月1日是中共建政72周年, 北京天安門廣場擠滿遊客 (美聯社)
10月1日是中共建政72周年, 北京天安門廣場擠滿遊客 (美聯社)
2019年曾毫不避諱拜訪港澳中聯辦的韓國瑜，在與蔡英文角逐2020總統寶座期間，赴美行程反倒從缺（刻意？遭封殺？），2020／1／11開票的結果，大輸蔡英文超過260萬票；近日參選中國國民黨主席，赤裸裸主張要跟中國簽「和平備忘錄」的張亞中，最終不敵朱立倫。看來，無論是綠藍對決的總統大選，還是中國國民黨的黨魁之爭，跟中國唱和交心無限上綱的，非但不是票房保證，似乎更像是票房毒藥！
出現這樣的結果，中國高幹們，一定大惑不解：怎麼會這樣？站在台灣人觀點，則一定想反問：怎麼不會這樣？
缺乏民主經驗素養的習近平，一定以為：台灣人看到他只有棍棒、沒有紅蘿蔔的那一套，對維吾爾族、香港人、中國大富豪們都很有效，那同一套，搭配中國國民黨裡應外合散播「台灣只要惹中國不高興，就會帶來戰爭」的恐嚇，還怕台灣人不乖乖臣服？
殊不知，台灣人看到的是：維吾爾族像無力反抗的沉默羔羊，被集體送「再教育營」，太可怕了！香港人連拚命一戰的機會都沒有，就直接被一國一制，太悲慘了！中國大富豪們，為了保命，只能被「爭先恐後」捐出大把家當，太恐怖了！共產黨統治下，維吾爾族、香港人、中國大富豪們的共慘景象，讓台灣人看到、看清的，不是接受中國統治的需要，而是拒絕中國併吞的重要！
台灣人還看到的是：中國國民黨除了像放羊的孩子，一天到晚喊「狼來了」，還把徹頭徹尾虛構的「九二共識」講得煞有介事，跟騙人的江湖郎中有啥兩樣？再者，既推崇追捧「漢賊不兩立」的蔣介石與「不接觸、不談判、不妥協」的蔣經國，卻又隨中共的魔音起舞，視國台辦、習近平關愛的眼神為無上的榮耀，精神錯亂莫此為甚！還有，明明在陳時中帶領下的防疫成績舉世公認，還照樣窮追猛打，徒讓不理性、沒是非、為反對而反對的嘴臉一覽無遺。這樣的中共代理人，在台灣還能有多少存活的空間與時間？
總言之，在台灣，中國共產黨與中國國民黨是不得人心的，其一搭一唱的恫嚇與騙術，除了能綁架與催眠在台中國人，想讓台灣人入腦入心，是痴人作夢！
（作者為新竹教育大學退休副教授）