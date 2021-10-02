〈時評〉在台灣　中國不得人心

2019年曾毫不避諱拜訪港澳中聯辦的韓國瑜，在與蔡英文角逐2 020總統寶座期間，赴美行程反倒從缺（刻意？遭封殺？），20 20／1／11開票的結果，大輸蔡英文超過260萬票； 近日參選中國國民黨主席，赤裸裸主張要跟中國簽「和平備忘錄」 的張亞中，最終不敵朱立倫。看來，無論是綠藍對決的總統大選， 還是中國國民黨的黨魁之爭，跟中國唱和交心無限上綱的， 非但不是票房保證，似乎更像是票房毒藥！

出現這樣的結果，中國高幹們，一定大惑不解：怎麼會這樣？ 站在台灣人觀點，則一定想反問：怎麼不會這樣？

缺乏民主經驗素養的習近平，一定以為：台灣人看到他只有棍棒、 沒有紅蘿蔔的那一套，對維吾爾族、香港人、 中國大富豪們都很有效，那同一套，搭配中國國民黨裡應外合散播「 台灣只要惹中國不高興，就會帶來戰爭」的恐嚇， 還怕台灣人不乖乖臣服？

殊不知，台灣人看到的是：維吾爾族像無力反抗的沉默羔羊， 被集體送「再教育營」，太可怕了！ 香港人連拚命一戰的機會都沒有，就直接被一國一制，太悲慘了！ 中國大富豪們，為了保命，只能被「爭先恐後」捐出大把家當， 太恐怖了！共產黨統治下，維吾爾族、香港人、 中國大富豪們的共慘景象，讓台灣人看到、看清的， 不是接受中國統治的需要，而是拒絕中國併吞的重要！

台灣人還看到的是：中國國民黨除了像放羊的孩子，一天到晚喊「 狼來了」，還把徹頭徹尾虛構的「九二共識」講得煞有介事， 跟騙人的江湖郎中有啥兩樣？再者，既推崇追捧「漢賊不兩立」 的蔣介石與「不接觸、不談判、不妥協」的蔣經國， 卻又隨中共的魔音起舞，視國台辦、 習近平關愛的眼神為無上的榮耀，精神錯亂莫此為甚！還有， 明明在陳時中帶領下的防疫成績舉世公認，還照樣窮追猛打， 徒讓不理性、沒是非、為反對而反對的嘴臉一覽無遺。 這樣的中共代理人，在台灣還能有多少存活的空間與時間？

總言之，在台灣，中國共產黨與中國國民黨是不得人心的， 其一搭一唱的恫嚇與騙術，除了能綁架與催眠在台中國人， 想讓台灣人入腦入心，是痴人作夢！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）