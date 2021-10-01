貴人散步首波樂團名單揭曉！台灣神祕女聲LÜCY、迷幻夢東搶先聽　今起限量開賣第二波票卷

台灣貴人散步音樂節公布首波樂團名單！(圖/貴人散步) 台灣貴人散步音樂節公布首波樂團名單！(圖/貴人散步)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣貴人散步音樂節公布首波樂團名單！台灣神秘新人LÜCY、東方迷幻夢東、泰國才女Numcha等脫穎而出深受頻審青睞。

台灣年度大規模音樂節「貴人散步」曾獲歐洲指標性 Showcase 音樂節 ─ The Great Escape「最佳社交活動」肯定，今年在疫情期間報名件數不減反增，且海外報名樂團數首超過台灣樂團，創下歷年之最，共收到667組音樂人報名，其中，不丹、布吉納法索、埃及等國家更是5年來首次報名。

邁入第五年的「貴人散步」，活動期間將每日錄製約3小時的線上節目live session，將播放因疫情無法來台的國外樂團表演、與當日活動現場精彩花絮，透過影音平台向國際放送台灣防疫有成及音樂產業的正能量；另外，今年特別以線上會議平台聚集國內外音樂產業人士，進入虛擬會議室觀賞樂團演出、選秀、洽談商演或海外發行。

今年共選出60多組樂團，堅強的「貴人散步」選團人陣容包含台灣知名唱片製作人與詞曲創作者陳珊妮、嘻哈品牌顏社創辦人迪拉、2021金曲獎設計類評審方序中，以及韓國首屈一指的獨立音樂節DMZ peace train 音樂節共同創辦人Cecilia Soojeong Yi、為Channel [V]創立亞洲平台（AMP）與Magnetic Asia創辦人暨音樂總監的Justin Sweeting、美國獨立音樂廠牌Kindercore Vinyl共同創辦人Cash Carter。



(影/Youtube)

台灣神秘新人LÜCY獲得多位選團人一致認同，香港迷幻電子混合搖滾曲風的假日貞操Virgin Vacation、台灣東方迷幻曲風的夢東、聲線清新慵懶的泰國才女Numcha、藝術感嘻哈女力Murky Ghost 周穆、R&B新秀LINION、日本電音怪奇美少女 Maika Loubté等也都受到青睞。

貴人散步音樂節共同創辦人，泰國音樂人Phum Viphurit 國際經紀人洪維寧分析，今年的入選名單台灣與國外樂團的比例接近2:1，顯示選團人跨曲風跨市場、兼容並蓄的品味與眼光，以及串流平台盛行，使全球音樂更為趨近與同化的趨勢。

陳珊妮從今年的選團過程中，聽到許多非常出色的City pop樂團，「我認為亞洲的City pop復古風格，在這幾年已經醞釀出一股難以抵擋的氣氛和風潮，反應亞洲很多國家的經濟成長，以及世界音樂勢力的移轉等等。如果不是疫情，這股風潮可以更快地結合觀光或是其他文創模式，有規模的建立起來，但針對後疫情音樂演出的發展，我個人還是抱持著很正面的期待。」

方序中表示，參與今年的選團過程彷彿是在「認識新朋友」，尤其是東南亞音樂創作者的成熟度和悅耳度，以及年輕樂團的創作爆發力，都令他驚艷不已，除此之外，樂團的影像呈現與圖像設計也是身為設計人關注的重點。

九月初「貴人散步」首波暖鳥票上架一天內即售罄，日前「貴人」團隊權衡總購票人數與場館可能的人流管制，暫時停止單日票、PRO PASS、3＋1日票的販售，只開放旅宿套票及高鐵套票兩種限量特殊票種，數量皆所剩無幾。

考量10月初疫情警戒相關管制規範將逐漸鬆綁，團隊決定將於金日10/1起限量開賣第二波票卷，之前搶票失利的樂迷朋友，記得密切注意「 LUCfest 貴人散步」臉書粉絲團與官網訊息。

2021 LUCfest 貴人散步音樂節

演出日期：11月25日（四）至11月28日（日）

演出時間：10:00 - 22:00 (11/25 為前夜派對活動)

演出地點：台南市區多場館



LINION



夢東