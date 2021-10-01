【楊憲宏專欄】「找台灣出氣」背後隱藏的中共危機　

中共國台辦日前，發出千字長文，標題為〈國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀「獨」發表談話〉，點名吳釗燮為「頑固台獨分子」（恭喜吳部長！）砲轟他「無視國際關係基本準則，歪曲攻擊聯合國大會2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則」，並説其近日言行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字。

看到詐騙集團「控訴」別人在「騙」，很好笑。台灣本來就是主權獨立國家，外交部長言行離不開一個「獨」字，天經地義。部長有台灣立法院在監督，他的言行如有不當，立法委員一定大刑侍候，特別是反對黨國民黨一定開記者會叫駡，不必等國台辦來假冒台灣「在野黨」。吳部長現在是國際媒體紅人，許多外國人士都邀請他為台灣出聲，他的言論早就是朝野共識，連國民黨都沒有不同意見，共產黨在台灣沒選票，反而氣極敗壞，很奇怪呢！

外交部長不能平白受辱，台灣陸委會當天就出手反擊，「中共國台辦今天用極其下限的語言誣蔑謾罵我外交部長吳昭燮，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。」陸委會除感遺憾之外，也「呼籲北京當局認真審視涉台發言部門究竟出了什麼嚴重問題。」

陸委會的反擊很有重點，直接指出「一個中國原則」從來不是國際公認的事實、更非國際關係準則；台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。「聯大第2758號決議既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中華人民共和國的關係。」陸委會認為，「北京當局意圖擾亂國際秩序與國際規則、錯誤連結其矮化台灣的一中原則政治框架，只是升高兩岸對立，讓台灣人民更加反感。」

陸委會指出，台灣「對外參與任何國際組織或區域經濟合作等談判，是台灣既有的權利，台灣的經濟實力與競爭力已獲多國肯定，中共無權置喙，國際社會更不會任由其改變國際參與規則。」台灣政府致力維護兩岸和平，「真正破壞台海現狀、損害民眾利益的是中共當局。」

這是國安外交體系聯合出手，而且是第一時間決不手軟，直球對決。用字遣詞強硬，表達了「台灣人沒在怕」的堅持到底，這符合了目前國際局勢「保台抗中」的大局。

當各國都向中共揮舞大刀時，台灣怎能不站在最前線高舉反共大旗？

國台辧其實是「代主受過」，出來當炮灰的。先是「戰狼外交」，把全球民主國家都得罪光了，再加上「猛虎內政」把士農工商全都搞到民不聊生。習特勒瞎折騰的本事可真不小。現在外交被全球反撲，寸步難行。內政也被「躺平」「內卷」，無路可走。亡國亡黨之兆浮現，蘇聯共產政權再蠻橫也只活了74年，這是一個門檻，現在中共流氓統治已經72年，大限將至了嗎？

幾年來，中共的「失敗主義」行為模式，都是以「找台灣出氣」來自我麻醉。外交不行，被美歐日聯盟制裁了，就找台灣麻煩。內政無能，被境內「妄議中央」了，位子坐不穏了，就找台灣麻煩。中共從來闖禍不敢面對，真正的禍首就是自己。武漢肺炎病毒肆虐全球就是最明顯的例子，到現在還想甩鍋。

面對美歐，偷搶拐騙被揭發了，就派戰機飛向台灣。境內倒行逆施，技窮了，就惡駡台灣。

一個國家搞得內外交逼，內政人員不必負責，外交官僚我行我素。最不相干的是國台辦，結果被推出來「找台灣出氣」，這樣的朝代不亡，哪有天理？

陸委會呼籲「北京當局認真審視涉台發言部門究竟出了什麼嚴重問題。」的説法其實是明知故問。怎麼會是國台辦成了「自走砲」呢？他們是奉命當炮灰吧！當日本選出親台的岸田文雄為首相，中共所支持的親中人選大敗，外交大挫，又不敢開罪日本，就「找台灣出氣」。沒出息啊，王毅！

八九民運人士王丹最近透露，他的一則發文被臉書屏蔽了，臉書給他的通知說：「這則貼文並未違反《社群守則》，但該內容對部分用戶來說可能較為敏感。」王丹說了什麼呢？他寫：「面對這樣一個流氓政權及其走狗的殘暴，任何對於和平轉型的期待，都是不切實際的幻想。這不是我們希望不希望和平轉型的問題，而是一個政府這樣對待人民，和平轉型根本就不可能的問題。」這樣就「敏感」？這麼脆弱啊？老實說，王丹這段話，如果不是被屏蔽了，平常看王丹發言都比這段有殺氣多了，本文根本沒有意願引述。臉書怎麼了？是在幫忙？還是幫倒忙？

不論是千字文批台灣外交部長，或「敏感」了王丹的溫和貼文。都指向同一問題，中共正步向「自我終結」的瘋狂，上帝要滅亡一個人，必先使其瘋狂。真的耶！