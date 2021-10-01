美國要求台積電交機密資料　台灣經濟部長王美花：非針對性

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美國要求台積電及韓國等業者提供機密資料，引發關注。經濟部長王美花今天（10月1日) 受訪指出，美國請各廠商提供資訊是自願性質的，非針對性；政府一直都跟廠商密切合作，也都了解。

韓國財經媒體BusinessKorea報導，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。

立法院院會今天預定對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢，王美花在會前接受媒體聯訪時，回應美國要求台積電交機密資料一事。

王美花表示，美國請各廠商提供相關資訊，「我們其實一直都有掌握」，確定這樣的要求是自願性質的提供。

她指出，美國商務部邀請了美國、韓國、台灣等所有廠商對半導體供應問題交換意見，它請廠商填寫的問卷也是請所有廠商提供，並非針對性；政府一直都跟廠商密切合作，也都了解。

王美花說，如果廠商需要政府協助時，政府一定會協助了解，或探尋有什麼需要溝通。

另外，王美花也呼籲，「我們是比較希望不要把特定的廠商當做政治的攻防，這是我們不樂見的。」

談及此事，王美花還說，美國政府為什麼對這件事情很關心，應該主要還是來自於車用晶片的短缺。因為經過這麼多個月，台灣的廠商也都增產車用晶片，為什麼還是出現嚴重缺貨的問題，造成汽車廠商停工停產？

王美花指出，比較新的了解是，在車用晶片產業，台灣也是做代工生產，所代工生產的晶片其實是交回給晶片設計廠商；車用晶片設計廠商大部分是自己生產，3成交給台灣的廠商生產，但非常重要的是，生產之後要封裝測試。

她說，台灣生產的3成晶片，大概1/3是在台封裝測試，2/3送到東南亞國家，特別是馬來西亞做封裝測試；前幾個月馬來西亞的疫情比較嚴重，當地封裝測試廠出現停工停產問題，所以讓整個晶片供應不順暢。

王美花指出，馬來西亞的廠近月來已恢復產能80%，後續應對改善晶片的供給會有幫助，「我們的廠商應該也把這樣的情形對美國的官員做說明」。

她說，清楚這個事情的狀況，對美國了解怎麼樣促進晶片供給會有幫助。

對媒體詢問台積電資料會不會讓競爭對手知道，王美花表示，廠商提供的資料是自願性的，台積電不會侵害客戶或股東權益。

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