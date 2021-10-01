台北國際藝術博覽會亮點揭曉！不畏疫情參展畫廊增3成　無國界醫生攝影展全球首次曝光

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021台北國際藝術博覽會(以下簡稱ART TAIPEI)精選預展於今(1)日起至17日路易莎象山藝文門市登場，緊接著10月22日將移師台北世貿一館正式展出，21日則為貴賓預展。

亮點作品搶先曝光！ART TAIPEI於每年10月台北舉行的藝術博覽會，由社團法人中華民國畫廊協會主辦，今年匯集國內92家、國際32家共124家展商齊聚台北，展商數較去年增加3成；今年首創嶄新預覽模式，自即日起於路易莎象山藝文開放大眾參觀，邀請知名創作人方文山線上導覽亮點作品。

今年特別推出不同語種的線上展廳（Online Viewing Room），國際線上展廳與Artsy合作，合計89個參展單位，服務國際及英語系藏家；國內線上展廳則與非池中藝術網合作，共有72家畫廊參與，服務華語系藏家。於10月22日下午2:00起，至11月5日23:59分，提供24小時不間斷的線上觀展體驗。

同時，因疫情因素無法前來的展商仍可以參與AT Remote展區實體展出，將媒合具備雙語能力的展位助理，與現場藏家導覽互動；當下更能透過視訊聯繫海外畫廊，開拓線上線下同步的會展模式。

首度跨界與文化部文創發展司合作，打造「時尚藝術跨界特區」，邀請台灣時尚設計師Isabelle Wen溫慶珠擔任藝術總監，參展設計師及藝術家組合：#DAMUR黃世舜x藝術家吳東龍、AUSTIN.W吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、INF郭瑋x藝術家角斯、UUIN劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及JUST IN XX周裕穎x藝術家江賢二。

2021年適逢國際人道救援組織無國界醫生(MSF)成立屆滿50週年，畫廊協會特別與無國界醫生組織合作，為ART TAIPEI帶來馬格蘭攝影通訊社的紀實影像特展，領先全球首度曝光5位攝影師超過40件作品，呈現攝影師鏡頭下當代人道紀實與世界觀點。

台北藝術產經論壇針對IP進行深度的討論，以「檔案與IP」邀請藝術、法律、博物館與影視領域的專家學者探討未來走向，展現藝術產業領域跨界的驚人爆發力。此外，邀請曹瑞原導演及原住民藝術家、策展人，以《斯卡羅的百年穿越與原住民當代藝術的國際拓進》為題，連結「斯卡羅」影片發燒議題，共同探討原住民藝術之當代創作、國際策展及跨國交流等關係。

ART TAIPEI 將於10月22日至31日台北世界貿易中心展覽一館舉行，持票券至臺虎精釀啜飲室台北地區門市，即可享「生啤酒第二杯半價」的優惠。

ART TAIPEI 2021

精選預展

展覽時間：Oct.1 – Oct.17, 07:00-20:00

展出地點：路易莎象山藝文門市（信義路五段95號）

貴賓預展

Oct.21, 15:00-21:00

Oct.22, 11:00-14:00

公眾展期

Oct.22, 14:00-19:00

Oct.23,24 11:00-19:00

Oct.25, 11:00-18:00