舊iPhone哪裡回收最高價？台灣「全家」回收價高2至3成　再抽iPhone 13

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）年底手機大廠紛紛推新機，預估將帶起一波換機潮，全家便利商店運用通路優勢，與新能循環科技攜手推出二手手機回收服務，提供民眾最便利的回收管道，首波鎖定iPhone指定機型回收，更推出3大好康回饋，凡手機回收成功即贈送大杯經典拿鐵、回收指定機型再加碼送「全家」Fami錢包儲值金，還能月月抽iPhone13。

根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約600萬支，回收率卻僅5%。手機汰換速度越來越快，沒有妥善回收的廢棄手機，會導致手機中的鉛、鉻、汞等重金屬污染土壤和地下水，不當焚燒也會造成大量二氧化碳排放，嚴重危害整體環境。

「全家」呼應兩大項聯合國永續發展目標(SDGs)，透過便利商店零售通路新商模響應SDG 12「負責任的消費與生產」，並同步達成SDG 13「採取措施以因應氣候變遷及其影響」協助減少溫室氣體的排放。攜手鴻海集團子公司─新能循環科技，透過全台超過3900間店舖作為回收點，提供民眾最便利的回收管道，也讓回收後的手機零組件能循環再利用。

「全家」表示，首波二手手機回收服務鎖定iPhone指定機型，推出三大特色的利多服務，包括「3分鐘網上輕鬆申請」、「店到店寄件免運費」和「回收價比原廠高」。此外，即日起至12月31日，更推出3大好康回饋，凡手機回收成功即贈送大杯經典拿鐵、回收指定機型再加碼送「全家」Fami錢包儲值金200~700元，還能月月抽iPhone13。

「全家」ER事業本部副本部長林志清表示，觀察消費者二手手機回收須送回原廠的不便利，「全家」特別發揮通路優勢，提供在巷口就能回收手機的便利服務；同時聯手鴻海集團子公司─新能循環科技，運用其熟悉iPhone回收資訊清除作業認證，提供消費者安心的回收管道。

林志清說明，首波搭著Apple換機潮推出舊iPhone回收，以比官方回收價高2至3成的「現金」收購；明年將擴大其他各大手機品牌回收服務，建立二手手機回收的循環經濟共好模式。

新能循環科技董事長洪松泰分享，若消費者對於回收手機後有資訊外洩的疑問，可撥打服務專線，由專人線上引導先移除個人資料及還原初始設定，手機回收後會再進一步使用符合通過全球品牌商的檢測作業系統，以及符合全球超過15個國家安全標準的清除資料系統，100%保障消費者手機回收的個資安全。