北富銀數位創新獲肯定！ 勇奪首屆「數位轉型鼎革獎」雙項殊榮

迎向數位時代，台北富邦銀行全力推動FinTech發展， 今年陸續榮獲多項國內外數位金融大獎，在最新公布的首屆《 哈佛商業評論》雜誌「數位轉型鼎革獎」中，更以「奈米投」及「 特權帳號治理與智能防駭警示系統」分別勇奪「商業模式轉型獎－ 大型企業組楷模獎」、「卓越營運轉型楷模獎」雙項殊榮， 巧妙以科技結合金融職能， 提供大眾兼具創新與安全的優質數位體驗，為「負責任創新」 樹立最佳典範。

「數位轉型鼎革獎」是由《哈佛商業評論》 雜誌與企業管理系統領導廠商SAP合作設立的新獎項， 旨在遴選出數位表現傑出企業給予表揚。本屆評審團陣容堅強， 由行政院前院長張善政、科技部前部長陳良基、 管理學界大師許士軍、四大會計師事務所負責人等27位產官學界專 家組成，遴選相當嚴謹，本屆主辦單位共收到205件參選報名， 最後僅有鴻海、北富銀等四家企業同時贏得兩項以上大獎， 顯見北富銀的數位創新實力已備受認同。

本次榮獲「商業模式轉型獎－大型企業組楷模獎」的「奈米投」 理財服務，是由北富銀與英國最大智能理財公司Nutmeg合作開 發，具備「Fractional Shares」分割交易與「調節專戶」調節零股交易等獨創技術， 客戶用35美元即可配置多達15至18檔全球ETF， 並有國際級投資顧問24小時為投資人盯緊大盤進行自動再平衡。截 至9/27，奈米投管理資產規模已超過美元9,000萬元(約新 台幣25億元)，四種不同風險屬性的投資模組提供3%至10%的 平均年化報酬率，藉由科技實現普惠金融， 讓年輕人及小資族群有更簡單的方法展開理財規劃， 累積人生第一桶金。

隨著數位技術日新月異，全球資安風險也逐年升高， 北富銀精進資安預警機制、堅實資安監理環境， 全面強化資安韌性及防禦偵測能力，為客戶提供最安心的金融環境。 以創新研發的「特權治理智慧防駭警示系統」為例， 可進行資訊系統特權帳號管理數位化， 結合企業內部自動化流程取代人工作業，並導入智能防駭警示系統， 強化資訊安全之免疫力，著重事先「預警」機制，與過往側重「 圍堵」的資安系統相較，對金融業資安發展極具創新價值。 本案不僅取得中華民國新型專利，更勇奪本屆「數位轉型鼎革獎」 的「卓越營運轉型楷模獎」。

北富銀表示，數位創新為大勢所趨， 更是未來落實永續發展及普惠金融的重要基礎， 北富銀長期關注新興科技發展，率先應用人工智能、大數據分析、 區塊鏈等新技術推動金融創新，榮獲《財資(The Asset)》、《全球商業評論（Global Business Review）》、《數位銀行家(The Digital Banker)》、「2020台灣企業永續獎-資訊安全獎」 等多項殊榮。未來，北富銀將繼續發揮領頭羊的作用， 引領國內金融產業數位升級，攜手開創更便利、開放、安全的未來。

△富銀致力推動FinTech發展，率先應用人工智能、 大數據分析、區塊鏈等新技術驅動金融創新，勇奪「 數位轉型鼎革獎」兩項大獎殊榮。圖為經濟部工業局局長呂正華（ 左）頒發「卓越營運轉型楷模獎」予北富銀資訊長蕭明輝（右）。(照片來源：富邦金控提供)