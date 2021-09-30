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新北市文化局邀全民2021金山瘋蹦火 實體、線上景點闖關集點活動即日起開跑！

By 台灣英文新聞
2021/09/30 17:29
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

「金山磺火捕魚蹦火仔」是全臺流傳百年的傳統捕魚技法，104年公告登錄為新北市無形文化資產，新北市文化局近年持續致力推廣蹦火漁業文化，今年「金山瘋蹦火」除了線上活動網站，提供360度環景體驗，更推出專屬APP輕旅行集點活動，並且首度製作動態版數位走讀介紹當地文化資產，進行多元海洋文化推廣。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，近年由於全球暖化、海洋污染等影響，青鱗魚漁獲量減少，船員老成凋零無人接手等原因，目前僅剩富吉268號這艘蹦火船及其火長簡士凱先生持續傳承推廣蹦火文化，今年因應疫情舉辦實體及線上「金山瘋蹦火」活動，以磺火捕魚傳統技法，串起海洋文化相關的在地信仰與漁法發展脈絡，引領民眾認識當地漁村自然與人文環境。

【線上活動官網—文化景點360度環景體驗】

打造高清晰3D虛擬實境，如同親臨現場了解金山磺港蹦火船、領略金包里慈護宮歷史建築的經典大木作結構、裝飾，還有珍貴的古物二媽神像，站在獅頭山公園遠眺燭台雙嶼，供民眾隨時可於線上細覽品味，網站即日起上線。

【專屬APP—輕旅行景點闖關集點活動】

透過手機APP帶領大家走訪在地具有海洋文化意義的重要景點，其中包含清末到日治時代經商大路「魚路古道」、守護金山的百年大廟「金包里慈護宮」、山林的藝術「朱銘美術館」以及五星級衝浪天堂「中角灣衝浪基地」等景點。同時也推薦民眾在疫情趨緩時，也可按地圖定位自行前往遊覽，感受山海明媚風光。

【動雜誌—數位走讀】

線上動態版電子雜誌進一步專欄介紹磺港漁村慢旅行、金山承天宮海上遶境、金包里老街及魚路古道等主題，以生動圖文影音，引領民眾了解在地海洋文化與相關知識，有別於傳統平面紙本雜誌，無論使用電腦、手機、平板等媒介皆能上網瀏覽，更具便利性與影音效果。

2021「金山瘋蹦火」除了官網活動網頁，也可下載APP掃描辨識圖檔，掃描輕旅行特色景點辨識圖還有活動專屬限定拍照框論是線上或到現場闖關集點都可以讓大朋友小朋友收獲滿滿，闖關完成後還有機會抽中金山特色伴手禮，以及活動限量精美手札，集點抽獎活動自即日起至10月24日止，更多活動訊息，歡迎至活動官網「金山瘋蹦火」 (https://ntpc.firefishing.tw/)、文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)及臉書(https://www.facebook.com/e7summer)查詢

新北市文化局邀全民2021金山瘋蹦火 實體、線上景點闖關集點活動即日起開跑！

照片來源：新北市文化局提供

新北市文化局邀全民2021金山瘋蹦火 實體、線上景點闖關集點活動即日起開跑！

照片來源：新北市文化局提供

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更新時間 : 2021-09-30 17:37 GMT+08:00

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