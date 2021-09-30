世界咖啡日 新北希望市集結合咖啡爽團隊打造多元通路

許多民眾喜歡用咖啡當作一天的開始， 不論是上班前到便利商店點杯拿鐵咖啡提神醒腦， 或是假日早晨悠閒手沖一杯單品咖啡， 咖啡對許多市民朋友而言已經是生活的一部分， 國際咖啡組織為了推廣咖啡並促進市場活絡，將10月1日定為「 世界咖啡日」，農業局也定期將「新北希望市集」與咖啡結合， 透過異業結盟強化市集推廣與銷售。

新北市雖然非國內咖啡主要產地， 但在中和橫路里有個在地生產且曾於台灣咖啡生豆示範賽杯測獲得佳 績的「橫鹿咖啡」，橫鹿咖啡除了販售在地精品咖啡豆外， 也籌備咖啡推廣教育及觀光採果，更結合周邊美景來行銷橫路里。 農業局也透過異業結盟方式辦理「新北希望市集」，並與咖啡業者「 咖啡爽團隊」積極合作，共同推廣咖啡產業，其中「咖啡爽節」 的主辦人劉政先生原本從事電子業， 為了照顧親人而退出熟悉的職場，憑藉著對咖啡的熱情， 與多位行動咖啡師組成「咖啡爽團隊」， 為了精進技術並推廣優質咖啡，更曾遠渡重洋至喜馬拉雅山區， 與當地民眾交流技術， 並在聖母峰山腳下成立全世界最高的咖啡烘焙屋， 目前經常與各地行動咖啡師交流、互相學習外， 更常受邀講授咖啡烘焙技術。

劉政不僅是「咖啡爽節」主辦人，同時也是「風味意識F.C. Studio」創辦人，而他表示今年受疫情嚴重影響市集展售， 但也促成「送咖啡挺醫護」活動，共31位咖啡夥伴響應， 募得七千包以上的咖啡耳掛包配送至全台的醫療院所， 為社會注入暖流，目前疫情尚未平息，不妨來杯手沖咖啡提振精神， 同時也緩解疫情所帶來的煩悶吧！

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 市府積極協助拓展農產銷售通路， 近幾年農業局輔導農會及農民協會辦理「新北希望市集」， 目前共計有19處據點，於林口三井Outlet設點， 也嘗試無人販賣機形式，並與「咖啡爽團隊」合作辦理咖啡爽節， 讓市集朝向多元發展增加來客量及消費意願，達到多贏的局面， 也希望各位好朋友能夠多多支持我們市集和農友們！

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供