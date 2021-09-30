年產值31億 外籍漁民成為漁業主力

漁業是新北市重要的產業，年產值可達31億左右， 近年由於海上作業風險高且工作環境嚴峻，加上漁撈作業辛苦、 薪資所得優勢不再等因素影響，造成國人上漁船工作意願低落， 漁業勞動力普遍短缺，因此，近年來漁船主改以多元僱用之外籍漁民 適時補充勞動力，為這個行業注入新血。這些外藉漁民遠從印尼、 菲律賓及越南等國家離鄉背景來到台灣， 與船長之間除了是工作上好夥伴， 長期的相處之下也變得像家人一般。

在新北市瑞芳區深澳漁港陽明166號漁船工作的印尼籍船員NAR KASAN，中文小名阿三，民國96年就來台工作， 當年十分年輕僅有22歲的他， 努力從事漁撈工作將青春歲月奉獻給台灣漁業，船長陳盈泰表示， 阿三任勞任怨，對於工作十分盡職，是工作上的好夥伴， 在長年的相處下來，現在跟阿三就好比是一家人， 這種緣分得來不容易，他與阿三都十分珍惜。

阿三一個人離家到異鄉從事漁撈工作， 工作十分辛苦之外更會擔心會遇到壞雇主， 幸好阿三跟船長相處融洽，待他如家人一般，讓他少些思鄉之情， 也願意長期留下來跟船長一起打拼，後來阿三在台灣認識了老婆， 更在台灣結婚、生子，阿三也就這樣在台灣落地生根了。

新北市政府漁業處表示，9月30日為世界海事日， 尤其今年的主題特別提到海員的福祉，本市的漁船主、 漁會更特別重視外籍漁民生活條件，本市所轄6處漁港外籍漁民盥洗 室(淡水第二、磺港、萬里、深澳、澳底、馬崗漁港)由5區漁會免 費提供外籍漁民使用。業者們也應致力於改善漁船作業工作環境並律 定每日休息最少10小時，每月休息日數4日， 不讓外籍漁民於其他漁船、 處所工作及從事其他與漁業無關之勞動的工作規範， 另外還要替外籍漁民投保意外、醫療及身故等保險。 倘若外籍漁民發生傷亡或其他重大危難事件， 船主應即時通報並為緊急救護及處置等，以求勞資和諧， 共創美好的未來。

除了讓外籍漁民受到工作上的保障， 漁船主與船長如果能進一步設身處地為外籍漁民著想，把他們當作合 作夥伴、家人來對待，相信他們會是漁撈作業的好幫手！