年產值31億 外籍漁民成為漁業主力

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
漁業是新北市重要的產業，年產值可達31億左右，近年由於海上作業風險高且工作環境嚴峻，加上漁撈作業辛苦、薪資所得優勢不再等因素影響，造成國人上漁船工作意願低落，漁業勞動力普遍短缺，因此，近年來漁船主改以多元僱用之外籍漁民適時補充勞動力，為這個行業注入新血。這些外藉漁民遠從印尼、菲律賓及越南等國家離鄉背景來到台灣，與船長之間除了是工作上好夥伴，長期的相處之下也變得像家人一般。
在新北市瑞芳區深澳漁港陽明166號漁船工作的印尼籍船員NARKASAN，中文小名阿三，民國96年就來台工作，當年十分年輕僅有22歲的他，努力從事漁撈工作將青春歲月奉獻給台灣漁業，船長陳盈泰表示，阿三任勞任怨，對於工作十分盡職，是工作上的好夥伴，在長年的相處下來，現在跟阿三就好比是一家人，這種緣分得來不容易，他與阿三都十分珍惜。
阿三一個人離家到異鄉從事漁撈工作，工作十分辛苦之外更會擔心會遇到壞雇主，幸好阿三跟船長相處融洽，待他如家人一般，讓他少些思鄉之情，也願意長期留下來跟船長一起打拼，後來阿三在台灣認識了老婆，更在台灣結婚、生子，阿三也就這樣在台灣落地生根了。
新北市政府漁業處表示，9月30日為世界海事日，尤其今年的主題特別提到海員的福祉，本市的漁船主、漁會更特別重視外籍漁民生活條件，本市所轄6處漁港外籍漁民盥洗室(淡水第二、磺港、萬里、深澳、澳底、馬崗漁港)由5區漁會免費提供外籍漁民使用。業者們也應致力於改善漁船作業工作環境並律定每日休息最少10小時，每月休息日數4日，不讓外籍漁民於其他漁船、處所工作及從事其他與漁業無關之勞動的工作規範，另外還要替外籍漁民投保意外、醫療及身故等保險。倘若外籍漁民發生傷亡或其他重大危難事件，船主應即時通報並為緊急救護及處置等，以求勞資和諧，共創美好的未來。
除了讓外籍漁民受到工作上的保障，漁船主與船長如果能進一步設身處地為外籍漁民著想，把他們當作合作夥伴、家人來對待，相信他們會是漁撈作業的好幫手！