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台灣110年國慶晚會　定10月9日在空軍新竹基地舉辦

▲新竹市長林智堅今天（9/30）宣布，國慶晚會10月9日在空軍新竹基地舉辦，主題為「民主大聯盟，世界加好友」，也藉此感謝空軍在領空守護民主自由的安全。▲市府指出，因入場民眾全採報名制，晚會報名從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放。報名成功後，請民眾於活動當日持身分證入場。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/09/30 17:50
圖為雷虎機隊AT-3教練機（軍聞社）　

圖為雷虎機隊AT-3教練機（軍聞社）　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹市長林智堅今天（9/30）宣布，國慶晚會10月9日在空軍新竹基地舉辦，主題為「民主大聯盟，世界加好友」，也藉此感謝空軍在領空守護民主自由的安全。

台灣110年國慶晚會　定10月9日在空軍新竹基地舉辦台灣110年國慶晚會　定10月9日在空軍新竹基地舉辦

新竹市政府30日宣布，國慶晚會將於10月9日在空軍新竹基地舉辦，主題為「民主大聯盟，世界加好友」，藉此感謝空軍弟兄們在領空守護民主自由的安全。中央社

立法院長、慶籌會主任委員游錫堃今天攜手林智堅舉辦國慶記者會，游錫堃致詞時表示，今年很多縣市都爭取國慶晚會，經過慶籌會評估後，因竹市空軍基地守護人民安全，竹科今年成績更是亮眼，決定在新竹市舉辦國慶晚會，也讓世界看見新竹文化、與科技表現。

林智堅說，台灣面對許多外來威脅，感謝勤奮的新竹人，面對大環境不佳，竹科逆勢成長，大新竹也成為台灣戰略產業的重鎮。

林智堅表示，新竹是一座新舊融合的城市，有科技與古蹟，因此，今年的國慶晚會表演，融入新舊融合的新竹元素，有新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團演出，還有金曲歌后、歌王、台灣實力派樂團等，展現這座年輕古城的魅力。

行政處表示，今年國慶晚會因應防疫，也規劃完整防疫計畫，除所有表演團體將進行快篩，陰性者才能入場表演。

市府指出，因入場民眾全採報名制，晚會報名從10月1日中午12時起至10月3日中午12時止，於KKTIX平台開放。報名成功後，請民眾於活動當日持身分證入場，由空軍基地成功門（成功路）入場，配合防疫，全場禁止飲食。

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