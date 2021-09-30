新北專題實作競賽7件第一冠全國 分享共學百名教師線上練功增能

「專題實作」是技術型高中培養學生素養的重要課程， 新北市在全國高級中等學校專業群科110年專題及創意製作競賽榮 獲7件第一名，為全國之冠。為了不斷精進提升學生學習成效， 教育局特於9月份辦理一系列群科專題實作教師增能研習，邀請包含 電機與電子群、機械群、家政群、商業與管理群、 設計群與餐旅群等六大群科專家學者與曾指導學生獲得第一名之資深 教師，上線進行經驗分享，超過百名專業教師自主共學。

教育局表示，本次系列研習邀請大學端經驗豐富的教授們現身說法， 將108課綱精神核心素養與專題實作結合， 從潛在課程中引導學生觀察日常生活的問題，培養溝通技巧、 團隊合作、創意思考、資料彙整及解決問題的能力。臺灣師範大學機 電工程學系程金保教授分享專題製作主題可由模仿、 改良再逐步進階到創新，並且與在地特色或時事議題結合， 例如這一兩年大家都會遇到的防疫的專題， 學生可透過所學的知識與技能來克服生活中的難題。

臺南應用科技大學時尚設計系林妙姿教授表示，指導專題的過程中， 質疑、失望、爭吵是學生成長的開始， 師生要一起經歷酸甜苦辣的時間很長，但師長的鼓勵、 協助他們經歷這段歷程，孩子將來面對問題時， 能更有勇氣及能力解決。教授們也特別感佩這群教師的用心， 特別點出新北市參加「全國高級中等學校專業群科110年專題及創 意製作競賽」成績優異，全國共有2171件參賽，277件進入決 賽，新北市共獲獎25件，有7件拿下第一名殊榮， 冠軍獲獎數全國第一，實至名歸。

除了科大教授指導外，共學分享是新北技高教師的特色，實作增能邀 請三重商工資處科郭政堂及廖宜志教師分享，指導學生專題作品「 防疫一把罩及ABTS能力望遠鏡」，是分別使用AI口罩辨識及網 路爬蟲技術，為維護作品品質，師生常利用課餘時間辛苦拚戰， 陪學生走過這段，是不容易的過程， 為了替校內防疫與學生升學付出心力，好險最後不負眾望， 在全國商管群專題競賽榮獲第一名及第三名。

新北高工林聰明老師指導學生研究「一鍵退出插座」獲得機械群創意 組第一名，發想人新北高工畢業校友林雨霆同學表示， 在一個偶然間插頭拔不起來產生靈感，歷經半年的時間不斷改良使作 品具備完整性及實用性商品化，在這過程學到產品圖繪製、 影片拍攝及報告訓練，最重要是申請專利肯定產品，最後也因為優異 的表現亦錄取國立科大。

教育局長張明文表示，透過防疫、AI等趨勢， 發揮技職專業解決問題，是新北技職教育的核心價值， 其中專業教師自主及無私，採團體合作方式， 不論在新北就讀公私立學校之技職學生， 都能成為贏得未來的技職人才。 未來將配合新課綱推出系列學習方案， 協助豐富學生學習歷程檔案與提升核心素養能力，培養新北學子成為 國際專業技術人才。

照片來源：新北市教育局提供

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