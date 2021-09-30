傳美國要求台積電及南韓三星等業者提供機密資料　台積電：一定不會損及客戶及股東權益

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）傳美國政府要求台積電及韓國廠商三星等業者提供機密資料，持續引發各界熱議。台積電表示，一定不會損及客戶及股東權益，台灣政府一直都有給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

美國商務部日前在白宮召開半導體峰會，邀集台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）等業者討論全球晶片短缺議題。韓國媒體報導，美國政府迫使台積電及三星等廠商提供庫存及銷售紀錄等機密資料，恐對業者造成不利影響。

美國政府要求台積電及三星等提供機密資料議題連日來引發各界熱烈討論，立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況，並備質詢，朝野立委均對這議題提出關切。

行政院國發基金為台積電大股東，今天洽台積電及經濟部確認後，轉達台積電說法「不會透露個別客戶的商業機密資訊」。

台積電低調表示，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

業界人士認為，外界對於美國政府迫使台積電交出營業機密資料，是過度解讀，目前為自願性回覆意見，並非強制性回覆。

業者並指出，對於美國政府關心的晶片短缺問題，台積電已正面回應，不僅今年代工生產車用半導體重要元件之一的微控器（MCU）產量較2020年升60%，產能擴張計畫，包括位於亞利桑那州鳳凰城的5奈米先進晶圓廠，也將有助支持半導體供應鏈的長期穩定。

針對美國政府以供應鏈透明度為由，要求台積電、韓國三星提供資料。經濟部表示，美國做法是讓業者自願性提供，台灣尊重並理解美國商業法律規範，經濟部將與業者保持良好溝通模式，並適時提供協助，不會讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

經濟部今天說明，美國政府為舒緩及了解全球半導體、尤其是車用電子晶片缺貨現況，近期已邀業者交流討論；對於要求業者提供相關銷售資訊，目前做法是採行自願性提供，且並非只針對非美系業者。

同時，經濟部和關鍵半導體業者合作緊密，經濟部指出，台灣業者了解全球車用晶片需求關係重大，也牽涉全球景氣復甦速度，例如台積電積極投入與利害關係人合作，克服缺貨問題，在車用晶片關鍵的MCU晶圓品項上，出貨可增加達60%。

經濟部表示，過往經濟部與企業間建立良好溝通及合作模式，並由經濟部長王美花親自與各產業領袖直接對話，協助國際供應鏈夥伴已有成效，且雙方政府有多方面溝通管道、訊息往來順暢，台灣尊重並理解美國商業法律規範。

經濟部強調，若台灣業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府絕對會給予必要協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

晶片荒未解，美國要求台積電等業者繳交商業機密，台積電大股東國發會主委龔明鑫今天說，董事會一季一次，也許台積電會在下次董事會提出相關說明，國發會在不影響保密協定前提下，如果有需要，再配合對外說明。

南韓財經媒體BusinessKorea報導，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況，並備質詢；民進黨立委林岱樺、蔡易餘、國民黨立委曾銘宗等，均對此議題提出關切。

龔明鑫表示，國家發展基金現在仍持有台積電逾6%股權，他本身是國發基金的法人代表，也擔任台積電董事，關於比較重要的法規、法遵，會在董事會做一些說明，但董事會是一季一次，也許在下次董事會中，台積電會提出相關說明，但現在他還無法對此做出說明。

不過，龔明鑫表示，國發基金是台積電的大股東，從國發會的角度而言，會維護大股東權益，在董事會中，就爭取、保障國發基金的利益發言，但產業、法規方面，則與經濟部有關。

龔明鑫指出，因為每個股東都有簽訂保密協定，在不影響保密協定情況下，如果需要國發會對外說明，也許將來再配合。