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期貨交易停看聽 期交所以年輕人角度製作期貨宣導短片

By 台灣英文新聞
2021/09/30 17:05
期貨交易停看聽 期交所以年輕人角度製作期貨宣導短片

「期貨是什麼？」為幫助年輕族群能夠正確瞭解期貨交易及風險控管觀念，期交所與證交所、櫃買中心共同推動年輕人投資理財宣導活動，製作生動有趣的「期貨知識」宣導影片已上架於「交易風險報你知 理財知識全攻略」網路宣導專區。

該支期貨宣導影片是以年輕人角度出發，透過街頭訪問，瞭解年輕族群對期貨交易之認識，內容包含期貨交易特性、風險及常見的迷思解惑，適合對期貨仍陌生、對期貨知識有興趣或想進入期貨理財領域的年輕人觀看。期交所期望藉此幫助年輕人更進一步了解期貨特性，做好風險控管，在投資理財路上方能穩步前進。

想要瀏覽該支影片及相關證券期貨理財知識，可以上「交易風險報你知 理財知識全攻略」網路宣導專區。該專區為證交所、櫃買中心與期交所共同設立，目的是為了幫助年輕族群認識期貨交易及證券投資風險並建立交易紀律，專區資訊涵蓋期貨、證券及基金等各項投資商品特性與風險知識，並以年輕族群最喜愛的圖像影音式網站呈現「投資影音停看聽」、「漫畫輕鬆學風險」、「投資知識寶庫」及「理財新聞特輯」四大專區，藉由簡單易懂的圖文影音，快速傳達各項投資理財知識，使年輕族群在投資理財前，能先掌握風險的重要性，強化正確風險觀念，邁向成功投資理財路。專區網址：https://irisk.sfi.org.tw短片精彩內容可點選連結觀看：https://reurl.cc/WXEex7

更新時間 : 2021-09-30 17:36 GMT+08:00

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