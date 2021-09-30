Google 持續擴展在台營運規模　總經理林雅芳：台灣是全球基礎網路建設樞紐

Google台灣總經理林雅芳28日表示，智慧台灣計畫已實施4年，未來Google會持續在台擴展營運規模，把台灣打造成世界級人才匯聚中心。... Google台灣總經理林雅芳28日表示，智慧台灣計畫已實施4年，未來Google會持續在台擴展營運規模，把台灣打造成世界級人才匯聚中心。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）Google智慧台灣計畫邁入第4年，28日Google宣布旗下慈善機構組織Google.org將投入100萬美元（約新台幣2772萬元），資助台灣事實查核中心進行為期3年的數位素養及媒體識讀教育專案，未來Google將持續擴展在台營運規模。

這項專案將幫助60歲以上的熟齡民眾、偏鄉居民或原住民、新住民等數位弱勢族群，以線上和實體活動的方式獲得終生學習機會，減少不實訊息在台灣社群帶來的傷害。

透過這項專案，台灣事實查核中心將串連社團法人社區大學全國促進會、「假新聞清潔劑」、台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會等生態系夥伴，藉由培訓人員、教師、志工、講師、專業人士接觸多元社區的目標民眾，落實教育活動的推廣和交流。

此專案預計將舉辦近70場工作坊、訓練700位以上的培訓人員，讓超過2萬3000人以上的學員受惠。

Google台灣總經理林雅芳說，智慧台灣計畫已實施4年，Google會持續在台灣擴展營運規模，包含軟硬體，希望把台灣打造成世界級人才匯聚中心，同時在數位轉型過程中，把Google計畫和資源持續投入台灣。

林雅芳指出，台灣已成為Google總部以外最大的全球硬體研發基地，多年前Google就已經看中台灣在軟硬整合方面的優勢。台灣擁有非常堅實且完整的IT產業聚落，具有軟硬體人才庫，全球沒有太多其他地點擁有類似優勢。

inside.com引述林雅芳說，台灣不僅是美國總部以外全球最大的硬體研發中心，更是 Google 全球的基礎網路建設樞紐。她強調台灣地理位置為太平洋島鏈樞紐，具有戰略性優勢，也因此 Google 不只同時把資料終端、雲端區域，還把 Faster、PLCN、Apricot 等接受 Google 投資的海底電纜設於台灣，讓台灣成為提供亞洲市場 YouTube、Gmail 等重量級服務的營運核心。

她說，台灣是Google在全球極少數擁有全球資料中心以及雲端區域的地點，目前Google投資的許多條海底電纜都在台灣上岸，包含已經啟用的Faster，以及最近發布的PLCN和Apricot。

中央社報導，Google已經在台灣的6個城市擁有辦公據點，包含台北、新北、新竹、彰化、台南、桃園，2023年板橋遠東通訊園區還會有另一座新大樓落成。林雅芳表示，Google現有台灣辦公室已快容納不下所有員工，除了聘用本地人才，另一個目標是吸引海外人才加入Google台灣，目前已有來自超過20個國家的人才加入Google台灣。

此外，今年7月Google首度啟動孵創計畫，攜手國家發展委員會、新創加速器AppWorks和台大創意創業中心一起提供資源，為台灣的新創事業分享產業與營運知識，實際給予輔導建議，並協助新創企業前進海外市場。這項計畫已經有80多家的新創公司加入，Google也募集30多位來自世界各地的新創導師資源。