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台灣9/30本土+0、境外移入+7　其中5例皆有接種疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/30 14:11
台灣9/30新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣9/30新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自印尼(案16327)、美國(案16328)、丹麥(案16329)、菲律賓(案16330)、史瓦帝尼(2例，案16331、案16332)及柬埔寨(案16333)入境，入境日介於今(2021)年8月24日至9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台灣9/30本土+0、境外移入+7　其中5例皆有接種疫苗

指揮中心統計，截至目前國內累計16,223例確診，分別為1,588例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入

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