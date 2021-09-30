Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/30 12:17
因應國內市疫情趨穩，新北市、台北市宣布10月1日起開放公園兒童遊戲場（遊具）。

因應國內市疫情趨穩，新北市、台北市宣布10月1日起開放公園兒童遊戲場（遊具）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內covid-19疫情趨緩，新北市、台北市政府宣布，小朋友引頸期盼的公園兒童遊戲場將於10月1日起正式解封開放，同時也逐步放寬各項措施，但須戴口罩、保持社交距離。

雙北公園兒童遊樂場10/1開放：

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜宣布，公園兒童遊戲場將於10月1日起正式解封開放，提醒民眾至公園遊憩時，務必遵守中央疫情指揮中心及地方政府防疫規定。

由於公園屬開放場域，無法實施單一出入口及管制人流進出動線，提醒民眾於使用兒童遊具設施時，應主動配合場地實聯制、自主性掃實聯制QRcode、全程配戴口罩、保持室外1公尺以上安全距離，使用遊具前後記得勤洗手。

北市工務局公園處說明，兒童遊戲場每日會進行1次消毒，若有確診足跡公布時，該座公園設施將會暫停使用3天，並進行全面消毒。

來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等

台北市國高中職校園10/7陸續開放租借：

柯文哲表示，因應學生已經陸續接種疫苗，國高中職校園場地在學生接種第15天之後就可以開放租借(國小暫不開放)，第一批是22日接種，所以10月7日開始有三間學校可以開放租借（和平高中、育成高中、芳和實中）。不過，場館維持單一出入口管制，採實聯制、全程配戴口罩、禁止飲食、手部消毒。

來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等

台北市國高中職校外教學10/5起開放辦理：

柯文哲表示，出發前應該要由學校邀集家長會、教師會、學年教師各方召開會議取得共識，辦理行前說明會。

校外教學的餐點以1人份為原則，以單日往返為優先原則；若真的有住宿需求，選擇防疫措施完善的旅館，入住前確實消毒，以同車同寢、單人單床為原則；車輛安排也以班級為單位，同班同學全程配戴口罩、量體溫、手部消毒、繳交健康管理聲明書。

新北熊猴森樂園（新北大都會公園）10/1起開放：

另一方面，新北市長侯友宜宣布，10月1日起，公園兒童遊戲場與遊具，開放使用，包含熊猴森樂園（新北大都會公園），開放時間為每天上午8時至下午8時為止，維持場地人流管制1000人，單一出入口，每天消毒2次，實施單一出入口。

來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等

新北醫療機構及長照機構10/1起開放探視：

因應疫情趨緩，新北逐步放寬醫療機構及長照機構管制措施。醫院加護、安寧、呼吸照護、精神科、兒童等病房，以及有身心障礙或病況危急者開放探視，每日固定一個時段、每次最多2人。長照機構則是每次最多3人，每次30分鐘。

不過，探病者應出具探視前3天抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

來溜小孩吧！10/1起台北、新北放寬管制措施　開放公園兒童遊戲場、國高中職校園場地等
公園
新冠肺炎
台北
新北市

相關新聞

不顧飼主請命 中國哈爾濱染疫三家貓遭安樂死
不顧飼主請命 中國哈爾濱染疫三家貓遭安樂死
2021/09/29 19:54
COVID-19致嗅味覺失調 英國研究將希望寄託「維他命A療法」
COVID-19致嗅味覺失調 英國研究將希望寄託「維他命A療法」
2021/09/29 18:20
台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9
台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9
2021/09/29 14:21
台灣疫情後第一個實體旅展！2021台北夏秋旅展10/1登場　觀光局推自行車主題館
台灣疫情後第一個實體旅展！2021台北夏秋旅展10/1登場　觀光局推自行車主題館
2021/09/29 12:31
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
2021/09/29 11:10

更新時間 : 2021-09-30 13:01 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9
台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎