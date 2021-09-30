台灣振興五倍券「紙本」預約逾983萬•9/30有望突破千萬門檻　大幅超過「數位」綁定人數

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）振興五倍券紙本預訂邁入第6天，截至今（9/30）上午11時，超過983萬人預約，有機會在本日突破千萬關卡，已大幅超過數位綁定的384萬多人；各部會加碼券則以國旅券、農遊券最為熱門。

振興五倍券首梯紙本在25日開跑，10月1日前民眾可透過官網或超商事務機進行，10月8日至21日可領取。重要時程表如下：

開始預訂與查詢 官方網站超連結

各縣市政府加碼 超連結在此

中央社指出，根據經濟部最新數據，截至9/30上午11時止，已有961萬9721人預訂，早已大幅超過數位綁定的384萬8901人，顯示紙本券仍較受歡迎，其中812萬6051人使用超商事務機預定，透過官網預定的則有170萬4316人。

數位綁定部分，有信用卡、行動支付及電子票證3項工具可選，開放至今已逾一週時間，其中信用卡最受青睞，個人綁定加共同綁定為281萬6714人；其次是行動支付，有93萬5591人；電子票證殿後，為9萬6596人。

對比去年三倍券數位綁定狀況，僅7%、約181萬人選擇數位券；經濟部今年為衝高五倍券數位占比，推出前400萬位「數位綁定」者才有的好食券（如下圖），適用於餐飲場所、市場或夜市攤商，目前僅剩約15萬份。

至於是否有加碼打算，經濟部長王美花昨表示，好食券是否再加碼，以及要不要推晚鳥優惠，10月8日之前會決定。

其他部會加碼券採「先登記、後抽籤」方式，國旅券、農遊券最受青睞，雙雙突破千萬人登記；藝Fun券、動滋券也有超過950萬人登記。其他依序為客庄券有877萬7269人登記、地方創生券為591萬7353人、i原券則有127萬1295人。

10/8數位、紙本消費起跑

此為經濟部官方臉書9/28 po 圖