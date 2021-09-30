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有影片！史上最大幅國旗國慶預演亮相　飛越台灣總統府上空場面壯觀

2架陸軍CH-47SD重型直升機各吊掛1面18乘12公尺國旗通過總統府上空

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/30 12:21
史上最大幅國旗於國慶預演亮相！(圖/中華文化總會)

史上最大幅國旗於國慶預演亮相！(圖/中華文化總會)

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)史上最大幅飄揚國旗亮相！國慶空中「全兵力預演」今(30)日登場，由2架陸軍CH-47SD重型直升機各吊掛1面18乘12公尺國旗通過總統府上空，場面十分壯觀。

綜合媒體報導，國防部與內政部空勤總隊今早上午6時至7時50分進行雙十國慶空中分列式全兵力預演，由1架UH-60M黑鷹直升機和1架戰機組成的「天觀機」揭幕，共12型機種共47架飛越台北上空，還有雷虎小組衝場，壓軸施放七彩煙火。

今年首度嘗試高空拍攝視角，由軍備局第209廠傘製所特別打造的18乘12公尺「史上最大巨幅國旗」，由2架陸軍CH-47SD重型直升機各吊掛1面通過總統府上空，成為今年最大的亮點。

今日預演兵力及機型，包含2架CH-47運輸直升機、5架AH-64E阿帕契攻擊直升機、5架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架UH-60M黑鷹直升機、3架S-70C反潛直升機、3架B-1900C行政專機、3架C-130H運輸機、5架IDF經國號戰機、5架幻象2000戰機、5架F-16V戰機、5架AT-3教練機、1架AS-365海豚直升機，及2架天觀機（UH-60M、幻象2000）。

10月5日、10月7日將進行下次預演。
國慶預演
國旗

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更新時間 : 2021-09-30 13:01 GMT+08:00

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