台灣日本大型當代藝術展會Taiwan NOW　跨界音樂戲劇虛擬實體同步登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)大型藝術展會Taiwan NOW 原訂於2020年舉行並慶祝東京奧運，無奈疫情攪局延至今年，將以『花與祝福』為主題跨界結合當代藝術、音樂、戲劇等，由20組台日團隊製作10組展演，將於台灣日本線上實體盛大登場。

大規模台日文化交流活動Taiwan NOW由國家文化藝術基金會董事長林曼麗擔任總策畫，由文化台灣基金會統籌執行，帶來一場為期兩個月結合「合創共製」、「虛擬展演」的跨界當代藝術展演，參展藝術家包含林明弘、金曲最佳樂團落日飛車主唱兼吉他手曾國宏、台裔美籍音樂人張洪泰等，將於10月至12月在東京、雲端和高雄三個會場精彩上陣。

日本台灣交流協會代表泉裕泰代表表示，Taiwan NOW主題「花與祝福」讓他想起奧運聖火花朵形狀的火炬，以及頒獎台上選手們手中的勝利花束。」今年是311大地震十週年，他相信這十年來每逢3月，許多台灣朋友也為日本東北地區默默送上心中的純白百合花，「只有台灣才能有如此細膩、為日本著想的規劃吧！」

首波活動將於10月2日由台灣設計研究院《未來之花見：TAIWAN HOUSE》在GOOD DESIGN Marunouchi開跑，將於東京和京都展出台灣當代設計，預計舉辦6場論壇，已經有超過8百多人報名。

緊接著，10月30日至11月14日，Taiwan NOW將在比鄰東京車站的KITTE展出台灣藝術家林明弘和李明維的作品。擅長將台灣傳統花布圖案演譯為空間裝置的林明弘與日本建築團隊犬吠工作室，結合台灣生活常見的板凳、桌子等元素，打造《聚（東京 2020）》藝術裝置，為熙來攘往的KITTE中庭創造與台灣最美麗的相會。

李明維作品《如實曲徑》將這次將在KITTE 2、3樓的東京大學綜合研究博物分館INTERMEDIATHEQUE舉行日本首演。地面鋪撒稻穀，由日本舞者緩慢掃拂，宛如禪定地體現生命歷程，期望將內心綻放的平靜花朵，帶給觀眾深刻的祝福。

東京會場將於10月30日開幕，台灣年輕編舞家蔡博丞作品《浮花》以「釋放原始碼」的方式與日本舞者合作演出，為日本獻上來自台灣最繁盛的祝福。



《三魂之途》(圖/文化部)



雲端會場《台灣人》音樂會(圖/夢想動畫)

雲端會場也同步在10月30日開幕，由JL DESIGN、吳仲倫和王希文共同創作的《眾人之花》擔任虛擬大廳的迎賓角色，以舞動的人體為意象，整合平面到立體、實體到虛擬，打造一座充滿祝福的虛擬大廳，同時也引領觀眾自由前往其他三個展廳。

「虛擬音樂廳」由橫跨流行與古典音樂的高雄流行音樂中心執行長李欣芸、結合夢想動畫與特邀曾任迪士尼動畫師的執行導演王舒音Dolce Wang共同打造《台灣人》音樂會。

「虛擬戲劇廳」則有甫獲金曲獎最佳樂團落日飛車主唱曾國宏，以及台裔美籍音樂人張洪泰所創作的實驗影音作品《三魂之途》，創發自《阿婆蘭Aphrodite》並探索宇宙、歷史、文化、家庭和個人意識，在無止盡地循環播放中進行數位沉思。

「虛擬放映廳」是涅所開發與數位藝術基金會的力作。特選台灣藝術家錄像、動畫及短片等作品，展現台灣文化在傳統與當代碰撞之下，所激發出年輕創作者的大膽實驗。

12月25日將在高雄會場將由當代馬戲藝術家楊世豪的作品《成為一個厲害的普通人》拉開序幕。並隆重推出新創歌仔戲《阿婆蘭》（Aphrodite），由日本知名藝術家柳美和聯手南台灣歌仔戲三大團「秀琴歌劇團」、「春美歌劇團」、「明華園天字戲劇團」同台共演。

《阿婆蘭》同時邀請到台灣劇場界熟稔歌仔戲的專家投入創作，包括歌仔戲唱詞及劇本編撰王友輝、作曲周以謙、編曲朱雲嵩及服裝設計靳萍萍等，共同以台灣原生蘭花阿婆蘭為題，串連起台灣歌仔戲與白色蝴蝶蘭的變遷之旅。本作以台灣歌仔戲的詞曲與身段，結合當代影像與燈光的表現，再加上蘭花機器裝置，從服裝設計到演出形式的創新，均在嘗試創造表演藝術的無限可能。

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