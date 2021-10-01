誰是20萬元獎學金得主？2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽決賽 2日立法院決賽

9月4日雲林三秀園複賽選出前20名，參加10月2日在立法院群賢樓舉行的決賽。(Taiwan News 檔案照) 9月4日雲林三秀園複賽選出前20名，參加10月2日在立法院群賢樓舉行的決賽。(Taiwan News 檔案照)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2021年適逢「台灣文化協會」成立100週年，由義美文教基金會主辦的第一屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」將於明(2)日上午在立法院群賢樓決賽﹐誰能奪得頭獎20萬元獎學金，備受各界矚目。

義美文教基金會表示，舉辦漢詩吟唱賽旨在強化台語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。台語具含豐富的「八音」，蘊含古典詩詞的平仄韻律之美，保存更多唐宋古音元素。吟唱藝術更是一項風雅活動，可抒情、詠志，值得推廣學習。

由義美文教基金會主辦，立法院、教育部、文化部、雲林縣政府指導，台北市信民協會承辦執行的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，評審自128位報名參賽的高職同學中，選出30人進入複賽。9月4日雲林三秀園複賽選出前20名，參加10月2日在立法院群賢樓舉行的決賽。決賽第一名一位，可得20萬元獎學金、第二名兩位，各得10萬元、第三名三位，各得5萬元，入選佳作者也可獲1萬元獎學金。

進入決賽的20名選手號次，經律師見證抽籤，出場序為：1.鄭巧筠（中山女中）、2.林郁庭（宜蘭高商）、3.彭桓恩（新竹建功高中）、4.簡嘉千（台中高工）、5.林俊義（溪湖高中）、6.陳宏岳（台中一中）、7.許智禕（宜蘭高中）、8.簡妍玲（北市麗山高中）、9.蕭竑濬（員林高中）、10.鄭蕙屏（屏榮高中）、11.鄭安妤（高雄中學）、12.吳若湄（大同高中）、13.李姿霆（竹崎高中）、14. 賴孟潔（中壢高商）、15.高鈺靜（台南護專）、16.蕭宴煊（彰化達德商工）、17.陳苡禎（台南瀛海中學）、18.李旻憲（羅東高商）、19.游騰翔（武陵高中）、20.詹佩瑄（彰化文興高中）。

決賽將由民視Youtube頻道全程直播(民視Live53) ，收看直播時還可到「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」臉書粉專貼文留言，參加抽獎。

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