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視訊輔助股東會成果發表會　黃天牧主委肯定17家市場先行者

By 台灣英文新聞
2021/09/30 10:19
視訊輔助股東會成果發表會　黃天牧主委肯定17家市場先行者

為使公開發行公司股東會得以順利召開並兼顧防疫，金管會拍板今年公司股東常會得採實體股東會並以視訊輔助方式召開，過程圓滿順利，是臺灣公司治理的里程碑，集保結算所29日舉辦視訊輔助股東會成果發表會，金管會黃天牧主委親臨頒獎表達肯定。

今年因應疫情，集保結算所在短短的兩個多月之緊迫時程，於金管會的指導下，即成功推出「視訊輔助股東會平台」，8月16日至31日間召開股東常會之公司得以適用，包括大慶、三竹、亞東證券、嘉泥、友達、三商美邦、聚陽、大綜電腦、資拓宏宇、新光證、茂林-KY、中裕新藥、精誠、臺鹽、大展、欣欣大眾、百徽等，共計17家上市櫃及公開發行公司申請使用，成為領航國內股東會進入數位時代的先行者。集保結算所於9月29日在該公司舉辦成果發表會，黃天牧主委充分肯定17家公司及其股務代理機構，並親自頒發感謝狀，表揚其對於股東會數位創新的努力。

集保結算所董事長林修銘表示，今年國內首次嘗試的視訊輔助股東會，即國際上的混合型視訊股東會，首年試行就相當成功，由於集保結算所電子投票平台的成功經驗與公信力，讓17家公司願意率先使用，給予集保結算所很大的支持，共同推動市場公司治理。

明年集保結算所也將在金管會指導下，配合公司法及相關法規的修正，持續規劃推出混合型視訊股東會及純視訊股東會並行的新方案，提供更多公開發行公司使用，公私協力推升資本市場數位轉型，提供更優質的客戶體驗。

更新時間 : 2021-09-30 11:25 GMT+08:00

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