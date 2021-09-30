北海岸草里漁港茶山步道 坐享山海風景

新北市石門區草里漁港原名阿里荖， 位於新北市石門區草里里淡金公路旁， 目前港內有小型漁船或舢舨設籍，鄰近的茶山步道有不少日治時期留下的茶園，因此民眾不僅可於草里漁港垂釣， 也可走一趟鄰近的茶山步道， 步道附近有不少日治時期就開始製茶的茶廠。

新北市政府為推動漁港轉型活化政策， 結合該港特有漁汛資源開放港區垂釣，僅留部分漁船作業區， 其餘港區範圍全面開放，提供更多民眾在漁港裡體驗釣魚樂趣， 塑造草里漁港釣魚天堂形象，更自109年起每年辦理草里藝術策展 及釣魚體驗系列活動，吸引許多民眾前來漁港釣魚享受漁港風光， 鄰近的茶山步道有不少日治時期留下的茶園，採茶、製茶、 產茶都可在這裡一探究竟，歡迎民眾來觀海景、步道踏青， 坐享山海風景。

石門區位於北海岸臺地的背側坡製茶已有百年歷史光景， 不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質， 得天獨厚的地理位置，造就石門區的鐵觀音甘醇可口、別具風味。

由草里漁港對面北21鄉道進入，沿著指標即可以抵達茶山步道， 滿山的綠意與清香，沿途可欣賞栽植於步道兩側的各式茶花， 步行到步道的盡頭，海拔約四百公尺的制高點，可遠眺太平洋， 亦可俯看石門風情，茶山風光盡收眼底；若遇雨天，水氣氤氳， 山色在虛無飄渺間，別具一番風情， 如想要一覽遍山茶樹的茶鄉風情，走一趟草里茶山步道， 即可心領神會。

新北市漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線，擁有28個漁 港，各自有獨特的美感及特色，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫， 賦予漁港新的價值，民眾不僅可於草里漁港垂釣， 也可走一趟鄰近的茶山步道， 步道附近有不少日治時期就開始製茶的茶廠， 來到茶山步道除了可以喝茶，茶農們更推出製茶體驗， 大家可以親手採茶、近距離看製茶烘培的過程， 還可以ＤＩＹ茶油製作草仔粿，是相當難得的體驗，歡迎民眾待進一 步解封降級後攜家帶眷前往旅遊，體驗漫遊北海岸的美好山海景色。