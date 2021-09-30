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北海岸草里漁港茶山步道 坐享山海風景

By 台灣英文新聞
2021/09/30 10:17
北海岸草里漁港茶山步道 坐享山海風景

新北市石門區草里漁港原名阿里荖，位於新北市石門區草里里淡金公路旁，目前港內有小型漁船或舢舨設籍，鄰近的茶山步道有不少日治時期留下的茶園，因此民眾不僅可於草里漁港垂釣，也可走一趟鄰近的茶山步道，步道附近有不少日治時期就開始製茶的茶廠。

新北市政府為推動漁港轉型活化政策，結合該港特有漁汛資源開放港區垂釣，僅留部分漁船作業區，其餘港區範圍全面開放，提供更多民眾在漁港裡體驗釣魚樂趣，塑造草里漁港釣魚天堂形象，更自109年起每年辦理草里藝術策展及釣魚體驗系列活動，吸引許多民眾前來漁港釣魚享受漁港風光，鄰近的茶山步道有不少日治時期留下的茶園，採茶、製茶、產茶都可在這裡一探究竟，歡迎民眾來觀海景、步道踏青，坐享山海風景。

石門區位於北海岸臺地的背側坡製茶已有百年歷史光景，不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質，得天獨厚的地理位置，造就石門區的鐵觀音甘醇可口、別具風味。

由草里漁港對面北21鄉道進入，沿著指標即可以抵達茶山步道，滿山的綠意與清香，沿途可欣賞栽植於步道兩側的各式茶花，步行到步道的盡頭，海拔約四百公尺的制高點，可遠眺太平洋，亦可俯看石門風情，茶山風光盡收眼底；若遇雨天，水氣氤氳，山色在虛無飄渺間，別具一番風情，如想要一覽遍山茶樹的茶鄉風情，走一趟草里茶山步道，即可心領神會。

新北市漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線，擁有28個漁港，各自有獨特的美感及特色，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，賦予漁港新的價值，民眾不僅可於草里漁港垂釣，也可走一趟鄰近的茶山步道，步道附近有不少日治時期就開始製茶的茶廠，來到茶山步道除了可以喝茶，茶農們更推出製茶體驗，大家可以親手採茶、近距離看製茶烘培的過程，還可以ＤＩＹ茶油製作草仔粿，是相當難得的體驗，歡迎民眾待進一步解封降級後攜家帶眷前往旅遊，體驗漫遊北海岸的美好山海景色。

更新時間 : 2021-09-30 11:25 GMT+08:00

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