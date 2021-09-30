新北第16座愛的書庫線上揭牌 中園小啟動共讀共享智慧循環新風貌

新北市中園國小在教育局及財團法人台灣閱讀文化基金 會等各界協助下成立三峽區首座愛的書庫，同時歷時13年的土城國 小愛的書庫也進行書籍更新感恩活動，昨(28)日上午由教育局、 校方及各界貴賓共同進行愛的書庫線上連線揭牌典禮，書庫將提供新 北市各校師生共享豐富閱讀資源。

教育局表示，閱讀是一切教育的基礎，新北巿每年皆補助學校購書經 費，以活絡學生閱讀資源， 並建置親師生平台連結公立圖書館的電子書，推動智慧閱讀， 消弭城鄉閱讀資源的落差。中園國小設置新北市第16座「 愛的書庫」，設置50箱圖書，每箱30本書籍， 同時更新土城國小愛的書庫30箱圖書，每箱30本書籍。

此次捐助金額是由信錦企業股份有限公司陳秋郎董事長、 財團法人武秀蘭教育基金會，以及私立再興小學親師生揪團集資、 透過財團法人台灣閱讀文化基金會捐贈，讓書在孩子手中傳閱、 在班際中交流、在校際中循環，不僅充實新北市孩子的視野與智慧， 更達到「共讀共享，智慧循環」的效益。

中園國小校長黃孟慧表示， 成為愛的書庫據點雖然多承擔一份管理的工作， 但能造福更多的學子，很有意義；負責圖書管理的黃芷筠組長則認為 ，許多人努力成就才能引進珍貴資源，期待學生樂在閱讀， 懂得珍惜感恩。吳盈瑩老師表示，藉由閱讀協助小團體輔導， 因此需要許多共讀書籍，這次愛的書庫成立，能夠有1,500本新 書提供給全校及周邊學校學生閱讀，滿足孩子們對於閱讀的渴望， 心中有說不出的感謝。

土城國小校長蔡建文指出，土城國小為新北巿第4座愛的書庫已成立 13年，教務處同仁工作辛勞，十幾年來如一日， 這次基金會主動重新募款購書，更新30箱書籍，也透過重新揭牌象 徵學校從最初的Taker--校內學生受惠於書庫，轉變為Giv er--以服務外校學生為宗旨，是一種資源共享善的循環。 謝春貞老師表示，藉由愛的書庫百套班級共讀圖書資源， 為學校培育一批一批閱讀生力軍，並設計各類書籍的主題活動， 激發孩童自主閱讀的興趣，讓孩子經由閱讀接受新思維， 引導他們更廣闊的人生觀。

教育局長張明文表示，新北巿多年來與民間攜手合作， 將閱讀資源完善分配到有需求的地區， 透過不同管道激發學生學習動能， 期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。 愛的書庫一座接著一座落成，書齡10年以上的書籍也有更新的機會 ，讓書庫得以永續經營， 見證了新北市政府與民間公益團體對閱讀教育的重視， 期望透過公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中，培養 豐富的想像力與創造力，成為陪伴孩子一輩子最棒的禮物。