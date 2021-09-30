新北第16座愛的書庫線上揭牌 中園小啟動共讀共享智慧循環新風貌

新北市中園國小在教育局及財團法人台灣閱讀文化基金會等各界協助下成立三峽區首座愛的書庫，同時歷時13年的土城國小愛的書庫也進行書籍更新感恩活動，昨(28)日上午由教育局、校方及各界貴賓共同進行愛的書庫線上連線揭牌典禮，書庫將提供新北市各校師生共享豐富閱讀資源。
教育局表示，閱讀是一切教育的基礎，新北巿每年皆補助學校購書經費，以活絡學生閱讀資源，並建置親師生平台連結公立圖書館的電子書，推動智慧閱讀，消弭城鄉閱讀資源的落差。中園國小設置新北市第16座「愛的書庫」，設置50箱圖書，每箱30本書籍，同時更新土城國小愛的書庫30箱圖書，每箱30本書籍。
此次捐助金額是由信錦企業股份有限公司陳秋郎董事長、財團法人武秀蘭教育基金會，以及私立再興小學親師生揪團集資、透過財團法人台灣閱讀文化基金會捐贈，讓書在孩子手中傳閱、在班際中交流、在校際中循環，不僅充實新北市孩子的視野與智慧，更達到「共讀共享，智慧循環」的效益。
中園國小校長黃孟慧表示，成為愛的書庫據點雖然多承擔一份管理的工作，但能造福更多的學子，很有意義；負責圖書管理的黃芷筠組長則認為，許多人努力成就才能引進珍貴資源，期待學生樂在閱讀，懂得珍惜感恩。吳盈瑩老師表示，藉由閱讀協助小團體輔導，因此需要許多共讀書籍，這次愛的書庫成立，能夠有1,500本新書提供給全校及周邊學校學生閱讀，滿足孩子們對於閱讀的渴望，心中有說不出的感謝。
土城國小校長蔡建文指出，土城國小為新北巿第4座愛的書庫已成立13年，教務處同仁工作辛勞，十幾年來如一日，這次基金會主動重新募款購書，更新30箱書籍，也透過重新揭牌象徵學校從最初的Taker--校內學生受惠於書庫，轉變為Giver--以服務外校學生為宗旨，是一種資源共享善的循環。謝春貞老師表示，藉由愛的書庫百套班級共讀圖書資源，為學校培育一批一批閱讀生力軍，並設計各類書籍的主題活動，激發孩童自主閱讀的興趣，讓孩子經由閱讀接受新思維，引導他們更廣闊的人生觀。
教育局長張明文表示，新北巿多年來與民間攜手合作，將閱讀資源完善分配到有需求的地區，透過不同管道激發學生學習動能，期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。愛的書庫一座接著一座落成，書齡10年以上的書籍也有更新的機會，讓書庫得以永續經營，見證了新北市政府與民間公益團體對閱讀教育的重視，期望透過公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中，培養豐富的想像力與創造力，成為陪伴孩子一輩子最棒的禮物。