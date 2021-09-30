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《New Normal 疫情新日常》435進駐藝術家年度實體聯展即日起登場

By 台灣英文新聞
2021/09/30 10:11
曾慶強作品 《匡列》（新北市文化局提供）

曾慶強作品 《匡列》（新北市文化局提供）

板橋435藝文特區年度策展計畫《疫情，而我這樣生活》，以「實體展覽」與「數位創作」雙軌並行，提供民眾於疫情期間多元型態觀展體驗。率先登場之實體展覽─《New Normal 疫情新日常》，邀集15組435進駐藝術家創作，作品橫跨平面繪畫、雕塑、多媒體影像及複合裝置藝術等領域，闡述自身疫情生活下的心情及故事，以疫情生活型態發想作品觀看新方式。聯展即日起至10月17日，於園區浮洲館展出，歡迎民眾前往參觀。

新北市文化局指出， COVID-19疫情帶給全球重大影響，藝術產業之運作及發展首當其衝，「在疫情時代下，藝術如何生存？」成為社會議題焦點。本次年度聯展，除了將進駐藝術家創作能量向外擴展，更希望讓藝術與民眾現下生活對接交融，共同以藝術抒發疫情發生以來的深刻心情，激發出疫情新日常New Normal的生活韌性。

本次15組參展藝術家為Empty Art Collective、二律悖反協作體、十一百造設計、江基名、吳耀庭、芝田典子、柯姿安、陳宗亮、陳凱智、曾上杰、曾慶強、廖震平、蕭逸玫、謝騆瑜、簡翊洪。藝術家透過創作，探討人們面對疫情危機下的演進：從爆發初期的奮力抵抗，希望馬上擊潰對手的作戰心情；到發現疫情綿延難絕，進而開始沉穩長期應對，持續不斷的高警覺防疫生活，儼然成為人們與病毒共存的「New Normal(新常態)」。

甫獲得2020年高雄漾藝博評審團大獎的藝術家謝騆瑜，繪出一整個牆面的COVID-19病毒形體的現地創作，帶來巨大鮮明的視覺衝擊，展間內相對而望的藝術家廖震平、曾慶強，分別展出回歸自身平靜的「靜物風景」與聚焦「防疫肢體關係」的系列畫作；展間以此呈現出疫情外顯的震撼急迫，與內心所期許的安穩沉和。日本藝術家芝田典子以「葉隙流光（こもれび）」理念所雕刻的木雕作品《包括》，帶來如同休憩於樹蔭之下，享受點點日光灑落的恬靜心情，歡迎來到435藝文特區，體會藝術家以作品分享疫情故事！

為讓更多民眾能安全、不受時空所限，觀賞本次展覽，後續將推出3D環景線上觀展服務，相關資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/artzone435/查詢。

《New Normal 疫情新日常》435進駐藝術家年度實體聯展即日起登場
吳耀庭作品《步行騎水牛》《如何莊嚴-形》（新北市文化局提供）

《New Normal 疫情新日常》435進駐藝術家年度實體聯展即日起登場
陳宗亮作品《包裹 》、《圖騰》由隔板發想疫情下的作品觀看新方式（新北市文化局提供）

《New Normal 疫情新日常》435進駐藝術家年度實體聯展即日起登場
曾上杰作品《鳥喙》（新北市文化局提供）

更新時間 : 2021-09-30 11:25 GMT+08:00

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