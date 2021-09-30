《New Normal 疫情新日常》435進駐藝術家年度實體聯展即日起登場

板橋435藝文特區年度策展計畫《疫情， 而我這樣生活》，以「實體展覽」與「數位創作」雙軌並行， 提供民眾於疫情期間多元型態觀展體驗。率先登場之實體展覽─《N ew Normal 疫情新日常》，邀集15組435進駐藝術家創作， 作品橫跨平面繪畫、雕塑、多媒體影像及複合裝置藝術等領域， 闡述自身疫情生活下的心情及故事， 以疫情生活型態發想作品觀看新方式。聯展即日起至10月17日， 於園區浮洲館展出，歡迎民眾前往參觀。

新北市文化局指出， COVID-19疫情帶給全球重大影響， 藝術產業之運作及發展首當其衝，「在疫情時代下，藝術如何生存？ 」成為社會議題焦點。本次年度聯展， 除了將進駐藝術家創作能量向外擴展， 更希望讓藝術與民眾現下生活對接交融， 共同以藝術抒發疫情發生以來的深刻心情，激發出疫情新日常New Normal的生活韌性。

本次15組參展藝術家為Empty Art Collective、二律悖反協作體、十一百造設計、江基名、 吳耀庭、芝田典子、柯姿安、陳宗亮、陳凱智、曾上杰、曾慶強、 廖震平、蕭逸玫、謝騆瑜、簡翊洪。藝術家透過創作， 探討人們面對疫情危機下的演進：從爆發初期的奮力抵抗， 希望馬上擊潰對手的作戰心情；到發現疫情綿延難絕， 進而開始沉穩長期應對，持續不斷的高警覺防疫生活， 儼然成為人們與病毒共存的「New Normal(新常態)」。

甫獲得2020年高雄漾藝博評審團大獎的藝術家謝騆瑜， 繪出一整個牆面的COVID-19病毒形體的現地創作， 帶來巨大鮮明的視覺衝擊，展間內相對而望的藝術家廖震平、 曾慶強，分別展出回歸自身平靜的「靜物風景」與聚焦「 防疫肢體關係」的系列畫作；展間以此呈現出疫情外顯的震撼急迫， 與內心所期許的安穩沉和。日本藝術家芝田典子以「葉隙流光（ こもれび）」理念所雕刻的木雕作品《包括》， 帶來如同休憩於樹蔭之下，享受點點日光灑落的恬靜心情，歡迎來到 435藝文特區，體會藝術家以作品分享疫情故事！

為讓更多民眾能安全、不受時空所限，觀賞本次展覽，後續將推出3 D環景線上觀展服務，相關資訊歡迎至板橋435藝文特區Face book粉絲專頁：https://www.facebook. com/artzone435/查詢。



吳耀庭作品《步行騎水牛》《如何莊嚴-形》（新北市文化局提供）



陳宗亮作品《包裹 》、《圖騰》由隔板發想疫情下的作品觀看新方式（新北市文化局提供）



曾上杰作品《鳥喙》（新北市文化局提供）