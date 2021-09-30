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不只振興五倍券 新北技職Fun大五倍券 適性探索升學再加倍

By 台灣英文新聞
2021/09/30 09:45
不只振興五倍券 新北技職Fun大五倍券 適性探索升學再加倍

因應疫情，全國即將發送五倍券振興經濟。新北市教育局在技職教育上，也推出「技職Fun大五倍券」，提供新北學生在國中階段適性發展五項有感的振興作為，結合生涯發展多元適性活動，讓孩子提早取得技術型高中升學的入場券。

教育局表示，這五項振興作為包含新興職探、宣導團隊、加選機制、多元展能，以及技職特招，要讓國中生在自我職業試探適性發展，甚至在介接升學管道上，提供Fun大五倍的支持力。

首先為「新興職探」，強化職探中心體驗課程與首創新興產業及雙語職探課程。新北市有全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，課程包含工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術及醫護等七大職群。除辦理雙語職探體驗課程外，本學年度更提供未來產業想像的新興產業職探課程，以「AI.雲」為主題邀請25所技術型高中設計課程，提供國中生利用假日參與課程拓展職探視野。

第二為「宣導團隊」，培育國中教師技職教育宣導種子團隊本學年度更主動出擊入校宣導，落實「選所愛、好好讀、有前途」理念，促進親師有效輔導孩子適性選擇。

第三為「加選機制」，首次在本學年度廣發英雄帖，仿大學加退選機制，提供國中生參加技藝班課程加選機制。因應疫情影響開課延後，期許學生有更多選擇機會，參考大學加退選機制，鼓勵學生多瞭解技藝班課程。

第四為「多元展能」，每年舉辦國中技藝競賽32主題競賽，提供超過1,500人以上展能機會，競賽項目包含鉗工基礎工作、旅館實務、烹飪、美容、電腦繪圖、觀賞植物栽培、木工等12職群，並邀請市長親自頒發獎狀鼓勵學生。

第五為「技職特招」，以實作導向專業群科特招升學管道，特別採計職探活動、技藝班課程證明及競賽成績。新北市111學年度高中職特色招生專業群科甄選入學書面審查部分，採計相關群科技藝競賽、國中技藝班、生涯發展規劃書、技藝社團及職探相關營隊設計加分機制，讓學生透過適性試探，為自己鋪好未來升學道路。

教育局長張明文表示，新北市一貫化培育技職人才，積極培育具備實作、創新、跨域的國際專業技職人才，108年起推動4年4億「贏得未來·技職人才」計畫，提升新北技職教育品質。另結合25所公私立技術型高中提供國小五年級至國中九年級5年一貫全面職探機會。本次透過提出技職Fun大五倍券，讓新北學子適性發展並搭配各種升學加分條件就讀理想學校。

更新時間 : 2021-09-30 09:54 GMT+08:00

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