不只振興五倍券 新北技職Fun大五倍券 適性探索升學再加倍

因應疫情，全國即將發送五倍券振興經濟。 新北市教育局在技職教育上，也推出「技職Fun大五倍券」， 提供新北學生在國中階段適性發展五項有感的振興作為， 結合生涯發展多元適性活動， 讓孩子提早取得技術型高中升學的入場券。

教育局表示，這五項振興作為包含新興職探、宣導團隊、加選機制、 多元展能，以及技職特招，要讓國中生在自我職業試探適性發展， 甚至在介接升學管道上，提供Fun大五倍的支持力。

首先為「新興職探」， 強化職探中心體驗課程與首創新興產業及雙語職探課程。 新北市有全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，課程包含工業、 商業、農業、家事、海事水產、藝術及醫護等七大職群。 除辦理雙語職探體驗課程外， 本學年度更提供未來產業想像的新興產業職探課程，以「AI.雲」 為主題邀請25所技術型高中設計課程， 提供國中生利用假日參與課程拓展職探視野。

第二為「宣導團隊」， 培育國中教師技職教育宣導種子團隊本學年度更主動出擊入校宣導， 落實「選所愛、好好讀、有前途」理念， 促進親師有效輔導孩子適性選擇。

第三為「加選機制」，首次在本學年度廣發英雄帖， 仿大學加退選機制，提供國中生參加技藝班課程加選機制。因應疫情 影響開課延後，期許學生有更多選擇機會，參考大學加退選機制， 鼓勵學生多瞭解技藝班課程。

第四為「多元展能」，每年舉辦國中技藝競賽32主題競賽， 提供超過1,500人以上展能機會，競賽項目包含鉗工基礎工作、 旅館實務、烹飪、美容、電腦繪圖、觀賞植物栽培、木工等12職群 ，並邀請市長親自頒發獎狀鼓勵學生。

第五為「技職特招」，以實作導向專業群科特招升學管道， 特別採計職探活動、技藝班課程證明及競賽成績。新北市111學年 度高中職特色招生專業群科甄選入學書面審查部分， 採計相關群科技藝競賽、國中技藝班、生涯發展規劃書、 技藝社團及職探相關營隊設計加分機制，讓學生透過適性試探， 為自己鋪好未來升學道路。

教育局長張明文表示，新北市一貫化培育技職人才， 積極培育具備實作、創新、跨域的國際專業技職人才，108年起推 動4年4億「贏得未來·技職人才」計畫，提升新北技職教育品質。 另結合25所公私立技術型高中提供國小五年級至國中九年級5年一 貫全面職探機會。本次透過提出技職Fun大五倍券， 讓新北學子適性發展並搭配各種升學加分條件就讀理想學校。