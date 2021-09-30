富邦證券輔導 華景電公司29日成功掛牌上櫃

由富邦證券輔導的華景電通股份有限公司（股票代碼：6788； 以下簡稱：華景電公司） 主要業務聚焦於半導體製程微污染防治設備與自動化系統解決方案之 研發、生產與銷售，於今日(9/29)正式掛牌上櫃， 華景電公司競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣(下同)180元， 依投標價高者優先得標及認購，市場反應熱絡， 承銷價格最後訂為每股125元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 華景電公司主要業務為半導體製程微污染防治設備與RFID自動化 派工系統解決方案之研發、生產與銷售， 主要應用於半導體先進製程及智能工廠自動化系統中， 主要銷售對象係晶圓代工廠、 記憶體製造廠及各產業中有工廠自動化需求之客戶， 為國內聚焦半導體高階製程微污染防治解決方案之專業廠商。

該公司透過與國外知名設備原廠廠商合作，開拓不同銷售模式， 藉由原廠廠商搭配該公司之微污染防治模組， 使該公司之商品亦能運用於全球晶圓代工廠， 未來與設備原廠廠商合作之銷售模式若能成功， 將有助該公司開發更多的終端客戶並挹注營業收入， 使該公司銷貨之客戶更加多元。

華景電公司董事長陳榮華表示，華景電自2000年成立以來， 初期從事自動化遠端監控設備、自動滅火系統安裝檢測等業務，20 05年開發RFID相關產品，打入半導體供應鏈，因此經營團隊都 在半導體領域歷練多年， 公司一直專注於半導體晶圓製程微汙染防治設備及智能化工廠自動派 工解決方案。華景電公司秉持經營理念CIS；即「承諾( Commitment)」、「創新(Innovation)」、 「分享(Sharing)」，並以創新方式、創新產品、 創新服務去達成承諾，並分享成果於投資大眾。隨著IC製程線距愈 趨縮小，客戶持續開發先進製程， 華景電公司產品已成為高階半導體製程必然配備， 在半導體產業鏈中扮演重要的角色，業績穩定成長； 華景電公司股票上櫃掛牌，象徵另外一個里程碑的開始； 未來華景電公司將更努力為員工、客戶、 投資人及社會創造股東更大的價值。

華景電公司2020年度營收為7.30億元，毛利率 51.52%，該公司因客製化各式規格之微污染防治設備， 獲客戶認證，保有一定之技術層次，且因應智能化工廠對RFID派 工系統需求增加，此為高客製化規格屬利基產品，因此該公司最近三 年度毛利率皆能維持5成以上之水準；2021年前二季之稅後淨利 相較2020年度同期，成長達21.89%；同期每股稅後盈餘( EPS)則為3.25元，經營成效及營收獲利表現穩健，2020 年度每股稅後盈餘(EPS)5.19元，2021年發放現金股利 達4元，股利發放率為77%，回饋股東對公司的支持。

展望未來，隨著IC製程線距愈趨縮小，客戶持續開發先進製程， 該公司產品已成為高階半導體製程必然配備， 並且國際半導體產業協會(SEMI)指出， 受到新冠疫情帶動通訊、運算、 醫療及線上服務所需的電子設備需求激增， 預估全球半導體產業在晶圓廠設備支出逐年持續走高之下， 因此該公司將持續締造優良經營實績。