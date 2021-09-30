中華電信攜手VMware部署企業多雲服務

雲端運算推動數位商業新浪潮， 企業紛紛透過雲端技術優化營運模式、帶動業務成長。因此， 具備私有雲的安全性、 公有雲的彈性擴充及混合雲的運算能力等特性， 成為企業佈局雲端的新顯學。

VMware與IDC(國際數據資訊 )合作調查指出，2018年到2020年企業採用混合雲的比例成 長超過66%，顯示混合雲逐漸被企業納入關鍵IT架構策略 。同時，中華電信長期深耕雲端市場，攜手VMware以VMwa re Cloud混合雲解決方案，可結合中華電信hicloud與Mi crosoft Azure、Google Cloud和AWS等全球核心公有雲服務， 為企業多雲服務需求提供重要解決方案。

變化莫測的新冠肺炎(COVID-19)疫情， 刺激台灣企業反思如何在營運不中斷的狀況下維持市場競爭力， 因此企業產生急迫性數位轉型需求，包含遠距工作、線上會議、 遠端教學、線下服務轉線上等， 雲端服務讓企業跟上數位化轉型腳步， 是維持企業競爭力的重要投資之一。企業數位化策略可藉由VMwa re Cloud混合雲解決方案之高彈性、快速部署及高效率等特性， 簡化企業上雲流程，實現雲端遷移、提升IT成本效益並釋放商業價 值。

多年來中華電信一直協助企業導入網路、 資料中心、雲端等服務，並積極與國際技術夥伴合作推出解決方案。 中華電信hicloud雲端服務導入VMware軟體定義資料中 心（SDDC）架構，提供企業依需求選擇適合的產品組合， 以訂閱方式，彈性地使用雲端資源。

經由SDDC集中化管理平台， 企業可簡易且高效的將自有機房延伸到VMware軟體定義資料中 心，實現雲端自動化管理與彈性部署，打造安全可靠的混合雲架構。 同時，透過中華電信的多雲交換平台（CMCX）可直連hiclo ud、Microsoft Azure、Google Cloud和AWS等各大公有雲服務，以安全、可靠、 彈性的方式進行跨雲整合與多雲服務， 全面提高企業的雲端應用效率，並降低管理成本。

在市場需求變化迅速、外部環境變動的時代，企業應持續強化IT體 質，透過混合雲的部署與多雲服務， 靈活調配工作負載環境與提供永續服務。中華電信攜手VMware 提供更簡便且無痛的數位轉型體驗，協助企業客戶跨雲超前部署， 強化競爭力以迎接各種挑戰。